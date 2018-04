Governo | M5S conta su sponda Fico e punta Pd | ' base capirà'

Nuovo Governo - oggi Fico incontra ancora Pd e M5S. Poi sale al Colle - : Il presidente della Camera dovrà capire se i due partiti confermano l'apertura al dialogo. Poi chiederà a Mattarella più tempo per tentare stretta. Dem divisi su intesa. Berlusconi: "Gente si sente ...

Di fatto stamattina comincia la vera trattativa Pd-M5s per il Governo : Il rischio di tornare al voto in autunno quindi diventa uno spettro sempre più presente nei palazzi della politica, a cominciare dal Quirinale. Dove lo si considera un rischio per il Paese, ma dove ...

Di fatto stamattina comincia la vera trattativa Pd-M5s per il Governo : "È una situazione molto particolare". Maurizio Martina confessa che il tentativo di accordo con il M5s è quantomeno inedita ed inattesa e che non sarà una passeggiata. "Combatto. Ci provo fino in fondo". E dalle sue parole si capisce quanto scetticismo aleggi intorno all'impresa, non solo nel Pd. Anche nei Cinquestelle non è un coro trionfale. Le due comunità, dem e grillina, si stanno ...

Governo M5S-Pd : Renzi furibondo con Mattarella Video : L’ex segretario del #Pd, Matteo #Renzi, secondo quanto riportato da Il Giornale, sarebbe “furibondo” con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella [Video], ma anche con il segretario reggente dei Dem, Maurizio Martina. A scatenare la rabbia Renziana sarebbe stata l’apertura alla trattativa con i pentastellati annunciata da Martina, dietro la quale, ne sono convinti i Renziani, starebbe operando la longa manus del Capo dello Stato. Ma è ...

BERLUSCONI : "M5S - PERICOLOSI COME HITLER"/ Il nodo del Governo sempre più difficile da sciogliere : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: "Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a Hitler". Il leader di Forza Italia parla da Porzus.

Governo - domani mattina Fico vede di nuovo delegazioni Pd e M5s : Alle 11 è previsto l’incontro con la delegazione del Pd, alle 13 quello con la delegazione del M5S. Il segretario dem Martina: «Tanti chiedono a Pd provare, decidiamo insieme». Nuove invettive di Berlusconi contro i Cinquestelle («davanti a M5s gente si sente come ebrei con Hitler»)...

Governo : pressing M5S - Colle dia più tempo a Fico - ‘patto con Pd unica strada’/Adnkronos : Roma, 25 apr. (Adnkronos) – La speranza, fondata, è che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conceda più tempo all”esploratore’ Roberto Fico, anche in vista della direzione Pd che potrebbe rivelarsi decisiva. La strada per arrivare a un’intesa coi dem, oggettivamente, è tutta in salita, e serve tempo quanto meno per trattare. I vertici grillini sanno bene che questa è l’ultima chiamata per Palazzo Chigi, ...

Fico sonda Governo Pd-M5s/ Martina contro Renzi - "dialogo con Di Maio - basta veti" : tutte le posizioni dei dem : Governo Pd-M5s, domani le consultazioni di Fico: Martina contro Renzi, 'dialogo con Di Maio, basta veti'. tutte le posizioni dei dem, Cdx nell'angolo.

Governo - giovedì Fico incontrerà alle 11 il Pd e alle 13 il M5s : Il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrerà le delegazioni di Pd e M5s rispettivamente alle 11 e alle 13 di giovedì nell'ambito del nuovo giro di consultazioni per la formazione del Governo. ...

Giancarlo Giorgetti : 'Rivolta al Nord se sarà Governo Pd-M5S' : Giancarlo Giorgetti non usa mezzi termini per descrivere il tentativo di 5 Stelle e Pd di fare un governo: 'Sarebbe un matrimonio di interesse che salderebbe la voglia di governo a tutti i costi dei 5 ...

Governo - all’assemblea generale Cgil si spera nell’alleanza M5s-Pd. Camusso : “Siamo specchio del Paese” : La conferma arriva dagli stessi iscritti, che non nascondono di vedere di buon occhio un’alleanza di Governo tra Pd e M5S. “Sì, nel sindacato tante persone hanno votato Di Maio”. Alla Camera del Lavoro di Milano si sono riuniti iscritti e vertici della Cgil per il congresso generale, che si è svolto a porte chiuse. Secondo un’indagine della Fondazione Di Vittorio, realizzata insieme a Tecnè sul voto dello scorso 4 marzo, circa un terzo dei ...

Consultazioni Fico - Governo M5s-Pd/ Quirinale : Martina alle 11 - Di Maio alle 13. Renzi-Calenda - accordo ko : Consultazioni Governo: Fico vede domani alle 11 Martina e alle 13 Di Maio. accordo M5s-Pd, Renzi e Calenda lo bocciano: ultime notizie, le scelte di Mattarella e le divisioni dem