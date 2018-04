Governo giallo-rosso Nel ricco Nord c' è aria di rivolta

Di Maio benedice il Governo giallorosso con il Pd : “Salvini si è condannato all’irrilevanza” sentenzia Luigi Di Maio dopo l’incontro con il presidente della Camera, Roberto Fico. Dal leader grillino

Il Pd appoggia il M5S : verso un Governo giallorosso : Il Partito Democratico è disponibile alla nascita di un Governo giallorosso “se gli M5s confermano la fine di qualsiasi tentativo

Sondaggio Ixé per HuffPost : il Governo giallo-verde non convince gli elettori di Lega e M5S : Alla luce dei risultati elettorali dello scorso 4 marzo, gli italiani investono i due principali 'vincitori' della responsabilità di governare il Paese: quasi la metà (47%) indica il M5S ed il 40% la Lega. Tuttavia una maggioranza che vede queste due forze in coalizione, con l'eventuale apporto di altri partiti a supporto, non appare così popolare ed è auspicata solo dal 23% degli elettori.Inoltre, tra quanti hanno ...

Governo - Di Maio apre poi chiude lo spiraglio. Esecutivo giallo-verde al capolinea : I grillini accettano solo l'appoggio esterno di FI. Salta l'intesa Di Maio: "Governo con l'appoggio esterno di Fi". Salvini: "Scendo in campo io IL PUNTO / I paletti di Mattarella - di P. F. DE ...

Governo - Di Maio apre poi chiude lo spiraglio. Governo giallo-verde al capolinea : I grillini accettano solo l'appoggio esterno di FI. Salta l'intesa Di Maio: "Governo con l'appoggio esterno di Fi". Salvini: "Scendo in campo io IL PUNTO / I paletti di Mattarella - di P. F. DE ...

M5S si rafforza - la Lega supera il 20%. Al 44% degli italiani piace l'idea di un Governo giallo-verde : Il Movimento Cinque Stelle che si rafforza, salendo a quota 34%. E la Lega che vola e supera il 20%. È la fotografia che emerge dalla media dei sondaggi realizzata da YouTrend, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Agi. Allo stesso tempo, cresce il favore degli elettori per un governo giallo-verde (M5S-Lega), con un gradimento che raggiunge il 44%.I sondaggi danno i Cinque Stelle intorno al 34%, mentre la Lega sfonda, seppur di ...

M5s - il giallo sul grillino fedelissimo di Casaleggio : 'Di Maio - passo indietro e Governo col Pd'. Lui smentisce : È solo una questione di tempo, poi Luigi Di Maio aprirà davvero al Pd per ottenere il primo, storico governo grillino. Il retroscena è della Stampa , ma parte tutto dalle parole di uno dei nomi ...

Per il Governo - Coalizione Brasile o Unione Giallorossa? : Pochi mesi fa il mondo si era interrogato sulla ' Coalizione Giamaica ', la maggioranza di governo che a Berlino avrebbe dovuto unire sotto la guida di Angela Merkel, il nero del simbolo Cdu, il giallo dei liberali e ...

Per il Governo - Coalizione Brasile o Unione Giallorossa? : Pochi mesi fa il mondo si era interrogato sulla 'Coalizione Giamaica', la maggioranza di governo che a Berlino avrebbe dovuto unire sotto la guida di Angela Merkel, il nero del simbolo Cdu, il giallo dei liberali e il verde degli ambientalisti. Una Unione nuova, originale, improbabile e non a caso mai nata. Ora, dopo elezioni che non hanno dato una maggioranza stabile e omogenea, anche in Italia ci si interroga su quale ...