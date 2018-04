Governo | Fico chiude mandato | ora Mattarella aspetta confronto M5S-Pd Adnkronos

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) Roma, 26 apr. () – Non cambia la linea del Presidente della Repubblica, Sergio, sulla conduzione del processo per arrivare alla formazione di un nuovo. Sono partiti e schieramenti che nelal loro interno e tra di essi debbono fornire al Capo dello Stato gli elementi per valutare se, in che modo e con quale maggioranza possa nascere un nuovo esecutivo. Dopo l’esito dell’esplorazione del presidente della Camera, Roberto, che ha registrato l’avvio di un dialogo tra M5S e Pd, occorrerà perciò capire se questosi concluderà positivamente. Inevitabile quindi che il Capo dello Stato attenda il compiersi di tutti i passi necessari, che richiederanno, come ha esplicitato sempre, l’esaurirsi anche di una dialettica interna alle due forze politiche, che culminerà con la Direzione del Pd convocata per il ...