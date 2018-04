Governo | fallito a sinistra con Salvini | Di Maio prova a destra col Pd

ilfattoquotidiano

: Il mandato esplorativo a Casellati è già fallito Di Maio: “No a Forza Italia, Salvini si decida” - petergomezblog : Il mandato esplorativo a Casellati è già fallito Di Maio: “No a Forza Italia, Salvini si decida” - fattoquotidiano : Il mandato esplorativo a Casellati è già fallito. Di Maio: ‘No a B’. Salvini: ‘Non fai tu le regole’ LEGGI: - pdnetwork : 'Vedremo come procederanno le consultazioni del presidente Casellati. In ogni caso si decidano: se sono in grado, f… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) No, nel titolo non c’è una confusione identitaria tra il Matteodella triplice “coalizione” berlusconiana (considerata di “”) e il Partito democratico erede del glorioso Partito comunista italiano (ovviamente ritenuto di “”). C’è solo un aggiornamento identitario di cui gli elettori si sono in buona misura già accorti da tempo (forse senza averne coscienza), mentre la partitocrazia – con tutto il corollario dei media che la seguono per raccontarla secondo convenienza agli elettori – fa in parte come le tre scimmiette, non vede e non sente ma parla! È del tutto evidente che la Lega – secondo i canoni classici di ciò che deve essere una vera “” (vedasi anchein prestito su L’Espresso del 15 aprile) – dovrebbe essere saldamente posizionata anello scacchiere politico italiano, invece si ritrova alleata con la “” ...