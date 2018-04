Governo | ecco le condizioni del Pd al M5S

Dalle famiglie al fisco - ecco i 10 punti del contratto di Governo proposto dal M5s a Lega o Pd : Ventotto pagine di documento. Focus sulle convergenze: non c’è traccia di Flat Tax e reddito di cittadinanza. Non si parla di Legge Fornero o di vaccini ma si conferma l’impegno europeista dell'Italia...

Governo : convergenze e distanze - ecco il contratto M5S : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Ventotto pagine e 10 priorità raccolte in una bozza di accordo per il Governo dell’Italia “tra Movimento 5 stelle e…”. Il contratto ‘alla tedesca’ elaborato per i 5 Stelle dal ‘comitato scientifico’ capitanato dal professor Giacinto Della Cananea anticipa i tempi e arriva una settimana prima rispetto alle attese. Obiettivo del comitato era studiare punti di ...

Governo : convergenze e distanze - ecco il contratto M5S (2) : (AdnKronos) – Seguono i temi della sicurezza e giustizia: “deve essere potenziata all’interno e all’esterno del Paese”, nel primo caso allargando gli organici e puntando sugli “strumenti di azione”. Al quinto punto troviamo la sanità, con la missione di rilanciare il servizio sanitario nazionale passando soprattutto da maggiori finanziamenti e una gestione trasparente delle risorse. Spazio poi al mondo ...

Governo : convergenze e distanze - ecco il contratto M5S (3) : (AdnKronos) – Altro punto, immancabile in un programma che parte dal M5S, è quello ambientale in ottica di sviluppo sostenibile, lanciando green economy, contrasto ai cambiamenti climatici, processo di decarbonizzazione. Solo un passaggio stringato sui rifiuti: si chiede “una politica più avanzata e mirata”. Nell’ultimo punto, dedicato al taglio degli sprechi, si rimarca come “gli obiettivi, le azioni e le misure ...

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : ministri e lo «schema-Bossi» | Ecco i 10 punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Governo : Di Maio - ecco contratto ma non sarà coalizione (3) : (AdnKronos) – “In altri casi – viene spiegato nel documento – le divergenze sono molto accentuate , se non radicali, per quanto concerne i fini (per esempio, nel modo di concepire il sistema pensionistico) o i mezzi (per esempio, gli strumenti per contrastare la povertà e l’organizazzione della giustizia penale)”.“Una volta risolta la prima questione, concernente il ‘se’ vi sia un nucleo di ...

Governo : Di Maio - ecco contratto ma non sarà coalizione (2) : (AdnKronos) – “Con questa prima stesura del contratto -conclude Di Maio- abbiamo compiuto un passo importantissimo per facilitare il dialogo con la Lega e il Partito democratico. Siamo impazienti di approfondire con la forza politica che lo vorrà i termini del contratto di Governo e i 10 punti politici, così da iniziare a lavorare al più presto per riportare l’Italia fuori dalla crisi economica, sociale e morale in cui è ...

Governo : Di Maio - ecco contratto ma non sarà coalizione : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Come sapete, il 12 aprile scorso ho incaricato il professor Giacinto Della Cananea di comporre un comitato scientifico per studiare le convergenze programmatiche tra il Movimento 5 Stelle e i due partiti con i quali è in corso un dialogo per il Governo: la Lega e il Partito democratico. Il professore ha lavorato senza sosta per dieci giorni e ha redatto un primo schema di accordo, che andrà approfondito ...

Governo - Mattarella lancia Fico : ecco i termini del nuovo incarico [LIVE] Video : LIVE nuovo Governo: Mattarella è pronto ad affidare l'incarico a Fico 07:32 - A 49 giorni dalle elezioni del 4 marzo, iniziera' la terza settimana di consultazione con i partiti per provare ad individuare una maggioranza di Governo. Dopo i tentativi messi in campo direttamente al Quirinale e a Palazzo Giustiniani, con l'esplorazione affidata al Presidente del Senato Maria Elisabetti Alberti Casellati, a partire da oggi - secondo quanto riportato ...