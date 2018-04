Governo | Di Maio | “Soddisfatto | ora aspettiamo Mattarella” E sul conflitto d’interessi

Governo - Di Maio : “Basta minacce da Berlusconi. Non faremo interesse di partito come la Lega” : “Bisogne mettere mano a questo continuo conflitto di interesse che c’è in Italia. Penso ad esempio al fatto che Berlusconi usando le sue tv continua a mandare velate minacce a Salvini“. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Presidente Fico. “Io spero che possa prevalere il buon senso e mettersi al lavoro, potevamo fare l’interesse di partito, ma non abbiamo pensato all’interesse del ...

Pd-M5S - Martina : fatti passi avanti Di Maio : sì a contratto di Governo : La delegazione del Pd registra progressi nel confronto con il M5S. Il partito deciderà «collegialmente» in direzione la prossima settimana. Di Maio sollecita il confronto

Di Maio : M5S disponibile a tavolo con Pd sul contratto per Governo : Roma, 26 apr. , askanews, 'Abbiamo detto al presidente Fico che siamo disponibili a sederci al tavolo per iniziare a contrattare il contratto, vogliamo mettere al centro i temi e riuscire nel più ...

Governo - Di Maio : “O troviamo l’intesa con Pd o si torna al voto. Bisogna mettere mano al conflitto di interesse” : “Le differenze ci sono ma pensiamo al paese” Luigi Di Maio, dopo l’incontro con il presidente della Camera Roberto Fico parla apertamente dell’accordo con il Pd: “O si trova l’intesa o si torna al voto”. E, continua: “Abbiamo il 32%, non siamo autonomi e stiamo cercando di portare un buon contratto al rialzo non al ribasso che possa risolvere i problemi degli italiani. Ai cittadini interessa aver ...

Governo : Di Maio - contratto al rialzo - no continuità col passato : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Vogliamo risolvere problemi che non sono stati risolti per 30 anni. Non siamo autonomi”, per questo “pensiamo a un buon contratto di Governo al rialzo per risolvere i problemi degli italiani” “senza pensare al tornaconto di un partito o di un Movimento”. Un Governo di questo tipo, semmai vedrà la luce, “sarà una novità assoluta e non sarà in continuità coi governi del ...

Governo - Fico incontra M5s e Pd. Martina : “Differenze ma passi avanti”. Di Maio : “Nel contratto anche conflitto d’interessi” : Entrambi ammettono che non si possono “nascondere difFicoltà e differenze“. Entrambi sostengono che bisogna guardare “con rispetto al dibattito interno” alle due forze politiche”. Ma entrambi parlano di “passi avanti importanti”. Uno, Maurizio Martina, reggente del Pd, si gioca tutto nella direzione nazionale del partito fissata per il 3 maggio: lì si capirà se le intese con il M5s si potranno costruire ...

Governo - Luigi Di Maio al Pd "Vogliamo un contratto al rialzo" I Dem in direzione il 3 maggio : "Potevamo fare anche noi come la Lega gli interessi di parte, e continuare a dire che le cose andavano male ma io non vedo l'ora di mettermi al lavoro". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, al termine del secondo giro di consultazioni con il presidente Fico. "Se si torna al voto io sono convinto che il Movimento 5 stelle ne uscira' rafforzato" Segui su affaritaliani.it

