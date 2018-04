Governo | Calenda | alleanza politica con M5S errore esiziale per Pd

Lufthansa : “Alitalia va ristrutturata - tocca al Governo italiano” | Calenda : proroga vendita e ristrutturazione : Lufthansa: “Alitalia va ristrutturata, tocca al governo italiano” | Calenda: proroga vendita e ristrutturazione La compagnia tedesca: “Così com’è non ci interessa, potremmo puntare su Air Dolomiti”. Calenda: “Pronto il decreto per prorogare prestito e tempi di vendita” Continua a leggere

Governo - Toninelli a base M5s : “Dialogo? Strategia dichiarata”. Il No di Calenda (Pd) : “Programma sarebbe di Grillo e Caseleggio” : Il giorno delle nuove consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico, si aprono con le dichiarazioni di Danilo Toninelli all’ingresso di Montecitorio. La base M5S rumoreggia contro un accordo con il PD? “Non sono d’accordo. Stiamo facendo esattamente quello che diciamo da prima della campagna elettorale: cioè un appello a tutte le forze politiche nel caso in cui non avessimo avuto il 51%. Il contratto – ...

Lufthansa : “Alitalia va ristrutturata - tocca al Governo italiano” | Calenda : proroga vendita e ristrutturazione : Lufthansa: “Alitalia va ristrutturata, tocca al governo italiano” | Calenda: proroga vendita e ristrutturazione La compagnia tedesca: “Così com’è non ci interessa, potremmo puntare su Air Dolomiti”. Calenda: “Pronto il decreto per prorogare prestito e tempi di vendita” Continua a leggere

Lufthansa : "Alitalia va ristrutturata - tocca al Governo italiano" | Calenda : proroga vendita e ristrutturazione : La compagnia tedesca: "Così com'è non ci interessa, potremmo puntare su Air Dolomiti". Calenda: "Pronto il decreto per prorogare prestito e tempi di vendita"

Governo : Calenda - tra Pd e M5S distanza siderale : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Se il Pd facesse un alleanza con il M5S farebbe malissimo. Tra noi e il M5S c’è una distanza siderale, bisogna avere un minimo comune denominatore”. Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda a Circo Massimo, su Radio Capital, ribadendo di essere pronto a lasciare il Pd in caso di intesa con i grillini. Per Calenda serve un “esecutivo di transizione che metta le cose a ...

Consultazioni Fico - Governo M5s-Pd/ Quirinale : Martina alle 11 - Di Maio alle 13. Renzi-Calenda - accordo ko : Consultazioni Governo: Fico vede domani alle 11 Martina e alle 13 Di Maio. accordo M5s-Pd, Renzi e Calenda lo bocciano: ultime notizie, le scelte di Mattarella e le divisioni dem(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Governo - Calenda : 'In caso di alleanza con il M5S lascio il Pd' : Il ministro Carlo Calenda conferma il suo addio al Pd 'in caso di alleanza' con il Movimento 5 Stelle. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo follower che gli chiede: 'Anche lei aveva promesso di ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Calenda : "Governo M5s-Pd? Lascio i dem" (25 aprile) : Ultime notizie, 25 aprile. Di oggi, ultim'ora: prove di intesa di Governo tra M5S e Pd, Carlo Calenda minaccia di lasciare i dem in caso di accordo con i pentastellati(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:03:00 GMT)

Calenda - Governo con M5s? Mi dimetto : ANSA, - ROMA, 25 APR - "In caso di alleanza" con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, conferma il suo addio ai Dem. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo ...

Governo - il ministro Calenda : “In caso di alleanza Pd-M5s lascio il partito. Segreteria? Non mi candido” : “Confermo che se Pd e 5 stelle si alleano, mi dimetterò da nuovo iscritto”. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, neo iscritto al Partito democratico, rispondendo ad alcuni commenti su Twitter ha ricordato l’intenzione di lasciare se l’ipotesi di Governo tra grillini e dem dovesse andare in porto. Le sue parole arrivano dopo che solo ieri è iniziato il tavolo di lavoro tra i due partiti e le parti hanno dato ...

Governo - Calenda : lascio il Pd se fa l'intesa con i 5 Stelle : Non ha nulla a che fare con la complessità dei problemi che dobbiamo affrontare e neanche con una politica forte , non arrogante o aggressiva, di cui abbiamo disperatamente bisogno». «Renzi è stato ...

Calenda - Governo con M5s? Mi dimetto : ANSA, - ROMA, 25 APR - "In caso di alleanza" con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, conferma il suo addio ai Dem. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo ...

Calenda propone un Governo di tutti per risolvere tre questioni fondamentali : Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda apre ad un “governo di transizione” sulle pagine di Repubblica: un esecutivo di tutti per provare ad uscire dalla paralisi politica e dal blocco che si è determinato dopo il voto. Il ministro uscente parte da un’analisi della situazione siriana per dire che “L’Italia rischia di essere l’anello fragile di un Occidente fragilissimo. Siamo esposti ...

Governo : Calenda - da Lega-M5S spettacolo indecoroso : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Lo spettacolo che stanno offrendo Lega e M5S è francamente indecoroso nella forma e nella sostanza. Governare un paese del G7 è cosa seria e difficile. Questo kindergarten non è degno dell’Italia”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda. L'articolo Governo: Calenda, da Lega-M5S spettacolo indecoroso sembra essere il primo su Meteo Web.