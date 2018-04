Google Play Music sarà sostituito da Youtube Remix | i rumors

Google e Nest stanno progettando un futuro “Google Home Smart Display” : Secondo indiscrezioni Google vuole entrare in ambito domestico con un possibile "Google Home Smart Display": idealmente rappresentato da un Google Home dotato di un grande display touch che semplificherà di molto le più frequenti operazioni che svolgiamo. L'articolo Google e Nest stanno progettando un futuro “Google Home Smart Display” proviene da TuttoAndroid.

Google pubblica l’app Google Tasks per dispositivi mobili nel Play Store : Google Tasks è un'applicazione per la produttività che permette di gestire in modo efficiente e in mobilità le attività da svolgere, grazie ai promemoria che si sincronizzano su tutti i dispositivi e all'integrazione con Gmail e Google Calendar. L'app consente di creare un'attività direttamente da un'email in Gmail, scomporre le attività principali in attività secondarie e aggiungere sottoattività. L'articolo Google pubblica l’app Google ...

YouTube Remix dovrebbe soppiantare Google Play Music entro la fine dell’anno : Sembra che entro la fine del 2018 gli utenti di Google Play Music saranno forzati a passare al nuovo servizio YouTube Remix, in vista della chiusura del vecchio servizio Musicale. L'articolo YouTube Remix dovrebbe soppiantare Google Play Music entro la fine dell’anno proviene da TuttoAndroid.

Google Play Award 2018 : ecco i migliori giochi e le migliori app per Android : Anche questa volta i Google Play Awards 2018 hanno incoronato le migliori app e giochi per Android suddivisi per diverse categorie, alcune delle quali nate di recente! L'articolo Google Play Award 2018: ecco i migliori giochi e le migliori app per Android proviene da TuttoAndroid.

L’ultima versione dei Google Play Services rivela il nuovo “Material Design 2” : Ecco a voi un assaggio del nuovo "Material Design 2" applicato ai servizi di Google Play, in particolare la sezione "Il Mio Account" delle impostazioni! L'articolo L’ultima versione dei Google Play Services rivela il nuovo “Material Design 2” proviene da TuttoAndroid.

Google Play - scoperte 35 false app di sicurezza : Roma, 20 apr. , askanews, Nello store ufficiale Google Play i ricercatori di sicurezza di Eset hanno recentemente scoperto 35 false app di sicurezza per dispositivi mobili Android. Alcune di queste ...

Il Google Play Store dà i numeri - ecco alcune interessanti statistiche : ecco un po' di interessanti statistiche riguardanti il Google Play Store e Android: scopriamo le app più popolari, gli sviluppatori più attivi e molto altro grazie a una serie di tabelle e grafici. L'articolo Il Google Play Store dà i numeri, ecco alcune interessanti statistiche proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità di Google Assistant - Maps - Duo - Presentazioni e Play Store : Scopriamo le novità introdotte con l'aggiornamento di alcune delle applicazioni più utilizzate di Google, a partire da Google Assistant, senza scordare il Play Store e Google Maps. L'articolo Tutte le novità di Google Assistant, Maps, Duo, Presentazioni e Play Store proviene da TuttoAndroid.

La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli : Sono numerose le false applicazioni presenti sul Play Store utilizzate per sorvegliare gli utenti a loro insaputa, mentre Google Maps è pieno di contenuti falsi, recensioni non veritiere e contenuti creati appositamente. L'articolo La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli proviene da TuttoAndroid.

35 app di pseudo-sicurezza smascherate sul Google Play Store : smascherate sul Google Play Store ben 35 applicazioni di pseudo-sicurezza che promettono una protezione mai realmente fornita: si tratta di fatto di app completamente inutili e piene di pubblicità. L'articolo 35 app di pseudo-sicurezza smascherate sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Maps - Google Home - Google Play Musica e G Suite - quante novità interessanti : Indicazioni più naturali per Google Maps, indicazioni da Google Home, nuove impostazioni per la privacy in Google Play Music e nuovi strumenti per gli amministratori G Suite: quanta carne al fuoco per le applicazioni Google. L'articolo Google Maps, Google Home, Google Play Musica e G Suite, quante novità interessanti proviene da TuttoAndroid.

Google affinerà la 'guida ai servizi di streaming' su Play Film - foto e apk download - : Nel codice infatti sono presenti riferimenti alla possibilità di selezionare attraverso un wizard i servizi di streaming a cui siamo interessati.

Sony potrebbe lanciare uno smart display con Google Assistant in estate : Stando alle ultime indiscrezioni, Sony nel corso dell'estate dovrebbe lanciare uno smart display prodotto in collaborazione con Google. Ecco tutti i dettagli L'articolo Sony potrebbe lanciare uno smart display con Google Assistant in estate proviene da TuttoAndroid.

Il pinguino di Google Play ti truffa? Video : Un innocuo gioco di #Android è diventato uno dei metodi più efficaci per truffare i propri gamers. Si chiamava Pingu Cleans Up l'applicazione con cui l'utente poteva svagarsi in modo semplice creando l'avatar di un pinguino per farlo diventare il personaggio del proprio gioco. Ma il gioco si è trasformato in una truffa quando si è scoperto che dietro un innocuo clic si celava invece la via più immediata per sottrarre denaro dalla carta collegata ...