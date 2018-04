Google dà più controllo ai genitori su YouTube Kids

I migliori smartphone Samsung - Google e Apple monetizzano di più nei giochi : Secondo uno studio condotto da DeltaDNA, gli ultimi smartphone Apple, Google e Samsung raggiungono più alti livelli di monetizzazione rispetto ad altri modelli L'articolo I migliori smartphone Samsung, Google e Apple monetizzano di più nei giochi proviene da TuttoAndroid.

Google Home è sempre più protagonista - a volte in maniera divertente : Google Home è sempre più protagonista delle applicazioni Google, anche in maniera divertente. Lo troviamo nelle schermate di Chromecast e nei dispositivi recenti. L'articolo Google Home è sempre più protagonista, a volte in maniera divertente proviene da TuttoAndroid.

Dati online - Google sa che non sei più vergine (e magari tua mamma no). L’inchiesta su FqMillenniuM in edicola : Se scrivete nel box della ricerca di Google «dovrei dire a», il completamento automatico vi suggerirà «mia madre che non sono più vergine?» perché migliaia di ragazze o ragazzi hanno digitato quella frase. Forse non l’avranno detto alla madre, ma l’hanno detto alla società di Mountain View, cioè potenzialmente a migliaia di altre aziende. Inizia così il viaggio di FqMillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, in “quello che internet sa ...

Google potrebbe dividere le patch di sicurezza per aggiornamenti più veloci : Appunto, in un mondo ideale. Sono pochissimi i produttori in grado di riuscire ad offrire questo grado di tempestività. In alcune situazioni ci si trova davanti a ritardi anche di 6 o 7 mesi. Per ...

Google Pixel e Pixel XL rimossi dal Google Store : da oggi non saranno più in vendita : Non che la cosa ci riguardi da vicino visto che non sono mai arrivati ufficialmente qui da noi, fatto sta che per Google Pixel e Google Pixel XL è arrivato il tempo della pensione e oggi sono stati ritirati da Google. L'articolo Google Pixel e Pixel XL rimossi dal Google Store: da oggi non saranno più in vendita proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 67 Consumerà Ancora Più Memoria RAM : Chrome si prepara all’impossibile: consumare Ancora più RAM. La versione 67 di Google Chrome Consumerà Ancora più Memoria RAM: sembra impossibile, ma è proprio vero! Funzione Site Isolation di Google Chrome Consuma Tantissima RAM Sembra incredibile, ma purtroppo è tutto vero. Il famoso browser internet Google Chrome, il più diffuso, apprezzato e usato al mondo, si prepara […]

Google ha comprato una delle più grandi piattaforme di immagini Gif : E’ la più grande piattaforma di GIF, le immagini animate che spopolano ovunque su Web, in particolare su Messenger, Twitter e WhatsApp. Si chiama Tenor, è una startup fondata nel 2014 basata a San Francisco, ed è l’ultima acquisizione di Google. Un affare, di cui non sono stati resi noti i termini finanziari, da 12 miliardi di ricerche e 300 milioni di utenti al mese, secondo quanto dichiarato da Tenor, che ...

Google rende le sintesi vocali sempre più convincenti grazie a WaveNet : Google sta puntando molto sul rendere più funzionali le sintesi vocali. E lo dimostra il fatto che il suo nuovo servizio denominato Cloud text-to-speech sfrutta la tecnologia WaveNet di DeepMind, tecnologia utilizzata anche su Google Assistant che di recente ha goduto di un ampio sviluppo atto a rendere le sintesi vocali sempre più realistiche e convincenti. L'articolo Google rende le sintesi vocali sempre più convincenti grazie a WaveNet ...

Google acquisisce Tenor - per integrare sempre più le GIF : Google punta ad una sempre maggior integrazione delle GIF e acquisisce Tenor, la nota piattaforma dedicata alle immagine animate. L'articolo Google acquisisce Tenor, per integrare sempre più le GIF proviene da TuttoAndroid.

Google Files Go si aggiorna : è un file manager ancora più smart : Google files Go è stato aggiornato di recente, diventando di fatto un file manager ancora più smart: ecco le principali novità introdotte con l’ultima versione.Rilasciata poco prima della fine del 2017, Google files Go è diventata in breve tempo un applicazione molto utilizzata e apprezzata dagli utenti Android.Giusto ieri l’azienda americana ha rilasciato una nuova versione di files Go, trasformando l’applicazione di fatto in ...

Con l'account di Google abbonarsi ai giornali digitali sarà più facile : Mountain View lancia "Subscribe with Google" per snellire la procedura di sottoscrizione ed evidenziare nelle ricerche le fonti scelte. E c'è anche Repubblica,...

Amazon supera Google - è la seconda società che vale di più : Amazon supera Google: è la seconda società quotata che vale di più. Amazon sale del 2,7% alla chiusura di Wall Street, per una valutazione di mercato di 768 miliardi di dollari. Google archivia la ...

Putin è? Abbiamo risposto alle domande più popolari su Google : ...amato in Russia? Anche qui la cronaca degli ultimi giorni dovrebbe essere sufficiente a ripianare ogni dubbi: il vice presidente della Commissione elettorale, Nikolai Bulaev, ha sottolineato che '...

Microsoft supera Apple e Google diventando l’azienda d’informatica più apprezzata negli USA : Sembra uno scherzo ma non lo è, si tratta a quanto pare solo di una notizia inaspettata: Microsoft possiede una delle migliori reputazioni aziendali. La società di statistica Harris Poll ha pubblicato quest’oggi la “Reputation Quotient 2018” facendo evincere una situazione molto curiosa. Si tratta di un sondaggio effettuato su circa 25.800 persone adulte statunitense, anche se non sappiamo la loro età precisa, il sesso e il ...