Golden State Killer | il serial killer che faceva il poliziotto

Dopo 40 anni - la svolta nel "cold case" : arrestato il presunto "Golden State Serial Killer" in California : A quasi 50 anni di distanza dal primo omicidio, la California potrebbe finalmente archiviare uno dei casi irrisolti più celebri della sua storia: quella del cosiddetto "Golden State Serial Killer". Joseph James DeAngelo, 72 anni ex agente di polizia , è stato arrestato nella contea di Sacramento, con l'accusa di aver commesso 12 omicidi, 45 stupri e 120 rapine in California, tra gli anni '70 e '80. A incastrare definitivamente ...

NBA Playoff 2018 : Golden State-San Antonio 99-91 - gli Warriors conquistano la semifinale contro New Orleans : Golden State Warriors-San Antonio Spurs 99-91 Dovendo per forza di cose esserci un modo per uscire da questi Playoff, gli Spurs hanno scelto quello che più si avvicina allo stile e al gioco dei nero-...

NBA 2018 : Philadelphia e Golden State superano il turno. Boston rimette la testa avanti : Il quadro delle squadre qualificate alle Semifinali di Conference si arricchisce di altre due squadre. Philadelphia e Golden State hanno vinto i rispettivi impegni nella notte, staccando il pass per il secondo turno dei playoff NBA. Dopo le due vittorie a Miami, Philadelphia ha chiuso i conti in casa. I 76ers si sono aggiudicati gara-5 per 104-91, chiudendo la serie per 4-1. I protagonisti sono stati ancora una volta Joel Embiid (19 punti e 12 ...

Basket - Messina da record : batte Golden State e spera nella panchina di Charlotte : Nba, primo coach europeo a vincere nei playoff Spostare un colloquio di lavoro è rischioso, ma Ettore Messina ha una buona ragione per far aspettare gli Charlotte Hornets del patron Michael Jordan: ...

Corrono Golden State e New Orleans : Golden State e New Orleans Corrono nei playoff della Nba e si portano sul 3-0 sui rispettivi avversari San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers. Nelle partite giocate questa notte infatti Warriors e ...

NBA 2018 : Phildelphia espugna Miami e va sul 2-1. Golden State e New Orleans vincono ancora e sono 3-0 : Proseguono i playoff NBA con tre partite nella notte. I Philadelphia 76ers si riportano in vantaggio per 2-1 nella serie contro i Miami Heat, grazie al successo per 128-108 in gara-3 in Florida. Il rientro in campo di Joel Embiid coincide anche con l’immediato ritorno al successo per i Sixers, con il centro che chiuderà da miglior marcatore di Philadelphia con 23 punti. Ennesima grande prestazione di Marco Belinelli, che gioca un primo ...

Playoff NBA 2018 - San Antonio-Golden State 97-110 : Messina non fa miracoli - gli Warriors vanno sul 3-0 : San Antonio Spurs-Golden State Warriors 97-110 Nessun video tributo, nessun minuto di silenzio, ma all'AT&T Center non può essere una partita come le altre, perché Gregg Popovich non è in panchina " ...

Playoff Nba : Philadelphia si ferma - Golden State alza la voce : Playoff Nba: Philadelphia si ferma, Golden State alza la voce Nella notte Nba si fermano a 17 le vittorie di fila dei Sixers che in gara-2 Playoff scivolano contro Miami che vince 113-103 a Philadelphia e porta la serie sull’1-1. Belinelli chiude con 16 punti che non bastano ad evitare il ko, gli Heat ringraziano […]

Nba playoff - Golden State-San Antonio 116-101 : Durant 32 punti - Thompson 31 : San Antonio non ha voglia di mollare. Per tenere testa a Golden State, però, il meglio che gli Spurs hanno da offrire in questo momento non basta. I Warriors si prendono gara-2 , 116-101, e portano la ...

Golden State va 2-0 - I Sixers di Belinelli ko con Miami : Roma, 17 apr. , askanews, Dopo diciassette vittorie consecutive arriva lo stop per Philadelphia. I Miami Heat sbancano il parquet dei Sixers 113-103 e si portano 1-1 nella serie. Dwyane Wade grande ...