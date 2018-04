God of War si aggiorna alla versione 1 15 | la patch introduce alcuni fix minori

Cory Barlog ribadisce : nessun DLC per God of War : Futuri DLC per l'apprezzato God of War potevamo anche aspettarceli, vista la natura e le dimensioni di questo gioco AAA. Tuttavia, come già affermato in passato, gli sviluppatori non hanno alcun piano in merito. Nello specifico, il director Cory Barlog ha voluto confermare nuovamente che è stato aggiunto tutto il possibile all'ultima avventura di Kratos senza "trattenere parti" da pubblicare in seguito. Come segnalato da Segmentnext, Barlog ha ...

Alle 21 giochiamo in diretta a God of War nella rubrica Nerding After Dinner : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. E quale miglior gioco per rappresentare questa seconda categoria di God of War?Dopo aver spulciato la nostra guida dedicata all'esclusiva PS4 realizzata dai Santa Monica Studios, non perdetevi l'occasione di dare un'occhiata da vicino Alle ...

God of War - il ritorno di Kratos tra tattica - violenza ed un’ambientazione mozzafiato – la nostra prova : Ci sono personaggi che irrompono nell’immaginario collettivo videoludico e si confermano eterni, come déi. Kratos è uno di questi: approdato su PS2 in un’epoca in cui tutti quanti avevano bisogno di un nuovo pilastro, in un action dalle dinamiche hack ‘n slash che hanno tenuto i giocatori incollati davanti allo schermo per ore, è rimasto nel cuore dei giocatori come l’antieroe il cui nome è divenuto leggenda. Quel gameplay, che è stato da tutti ...

God of War : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo le varie guide proposte, quest’oggi vogliamo portarvi personalmente nelle gelide terre nordiche con la nostra Recensione di God of War, ma prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord God of War Recensione Correva l’anno 2010 quando assistemmo alla conclusione della trilogia di God of War su Playstation 3, ed oggi a distanza di 8 anni Kratos torna su Playstation 4 con una ...

God of War : disponibile una nuova patch : Sembra che Sony Santa Monica si stia dando da fare per supportare il nuovo God of War, come infatti riporta Wccftech, a distanza di un solo giorno dal precedente aggiornamento è disponibile la nuova patch 1.14.Al momento però non possiamo darvi i dettagli circa i miglioramenti introdotti da questa patch in quanto sul changelog appare soltanto un generico "risoluzione di vari bug e miglioramenti", come del resto nel precedente aggiornamento. God ...

Nintendo Labo : quasi il doppio delle vendite di God Of War registrate in Giappone : I dati di vendita settimanali sono disponibili e ciò che emerge è che il Labo Variety Kit ha superato le vendite dell'esclusiva PS4 God Of War di quasi il doppio, riferisce Nintendolife.Il suddetto kit per Nintendo Labo ha venduto infatti 90.410 copie, mentre God of War ha venduto 46.091 unità nello stesso arco di tempo. Il kit Robot di Nintendo Labo invece ha piazzato 28.629 unità.In sostanza sembra proprio che i progetti di cartone da ...

God of War Guida : Come vedere il vero finale : Portando a termine God of War, avrete sicuramente notato l’assenza di un vero e proprio finale. In questo articolo vi spiegheremo Come assistere al filmato conclusivo dell’avventura, anticipandovi che ci saranno degli Spoiler. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord God of War: Guida al finale Dopo aver portato a termine il lungo e travagliato viaggio, spargendo le ...

God of War si aggiorna con la terza patch - la 1.13 : God of War è ormai approdato su PS4 da qualche giorno e sulle nostre pagine è già disponibile la guida che vi aiuterà ad affrontare al meglio la nuova avventura di Kratos. Il titolo di Sony Santa Monica, nonostante sembri un gioco quasi perfetto, ha già ricevuto due aggiornamenti. Il più recente, l'1.12, interveniva ad incrementare le dimensioni dei testi, ora gli sviluppatori hanno pubblicato una nuova patch, la 1.13, che, come riporta ...

Secondo Michael Pachter God of War supererà quota 10 milioni di copie vendute : God of War, del quale vi proponiamo la nostra guida, è stato lanciato lo scorso venerdì in tutto il mondo per PS4 e, dopo le altissime votazioni, sembra che il gioco sia pronto per fare molto bene anche sul mercato. Quanto bene? Dopotutto, i giochi di Sony hanno fatto sempre molto bene nella vendita al dettaglio in questa generazione, con Uncharted 4 e Horizon: Zero Dawn che sono stati i protagonisti in questo "reparto". Ma la domanda è: God of ...

Un video propone una particolare analisi comparativa : God of War su PS4 Pro a confronto con Ryse : Son of Rome per PC : L'esclusiva PS4 God of War è da poco disponibile e sulle nostre pagine è già comparsa la guida per affrontare al meglio l'ultima avventura di Kratos che, come probabilmente saprete, può vantare un comparto tecnico di prim'ordine.Fino ad ora abbiamo assistito a vari video comparativi e analisi che mostravano God of War su PS4 Pro e PS4 standard o che ci permettevano uno sguardo alle prestazioni. Ma ora, come segnalano i colleghi di VG247, è ...

God of War : tradotte le rune incise sulla steelbook - nascondevano un interessante messaggio : Chi di voi ha acquistato una delle edizioni speciali di God of War che includono la steelbook si sarà accorto delle peculiari rune che adornano la confezione in metallo, probabilmente chiedendosi se queste potessero rappresentare qualcosa, magari un messaggio in grado di rivelarci di più sull'opera magna di Santa Monica Studio.Stando a quanto riporta Polygon il mistero è stato infine svelato, dato che qualcuno è riuscito finalmente a svelare il ...

Esploriamo il paesaggio nordico di God of War nel nuovo video dietro le quinte : God of War è finalmente disponibile per PlayStation 4 e, dopo avervi proposto la nostra guida, torniamo a vedere un nuovo video dietro le quinte che ci porta ad esplorare il paesaggio nordico che fa da sfondo all'apprezzato gioco.Come riporta Dualshockers, Sony ha pubblicato un nuovo filmato con protagonisti il director, Cory Barlog e l'attore inglese che ha donato la voce a Kratos, Chris Judge, mentre intraprendono un intenso viaggio nella ...

Alcuni sviluppatori si congratulano con Sony Santa Monica per il lancio di God of War : Una delle esclusive di maggior peso per PlayStation 4 è approdata sulle console di Sony lo scorso 20 aprile: God of War è ora disponibile e, sulle nostre pagine, è già comparsa la puntuale guida per giocare al meglio la nuova avventura di Kratos.Come segnala Gamespot, con il lancio di pochi giorni fa, vari sviluppatori hanno deciso di fare le congratulazioni a Sony Santa Monica. Dopo i complimenti di Phil Spencer, per gli ottimi voti ricevuti, ...