God Eater 3 | Bandai Namco svela nuovi Aragami e categorie di God Arc

Nuovi dettagli per God Eater 3 : BANDAI NAMCO Entertainment Europe svela maggiori dettagli su GOD EATER 3, titolo previsto per PlayStation 4 e PC. Il più recente Aragami in GOD EATER 3 è chiamato Havakiri ed è stato scoperto nelle Ashland. Havakiri combina la forza delle sue gambe meccaniche con la bellezza della parte superiore del suo corpo, che ricorda le fattezze di una donna. Può saltare alle spalle del suo avversario e abbatterlo ...

God Eater 3 : tanti nuovi dettagli per il GDR d'azione in arrivo su PS4 e PC : Dopo aver di recente annunciato le piattaforme di God Eater 3, Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi maggiori dettagli sul gameplay del suo nuovo GDR d'azione ammazza-mostri per PlayStation 4 e PC.La Terra non è più quella che gli umani conoscevano: gli Aragami hanno causato solo miseria e distruzione. Queste creature possono essere sconfitte solo utilizzando le God Arc, armi ibride biomeccaniche sviluppate da una società chiamata ...

Annunciato God Eater 3 per PS4 e PC : God Eater 3 sarà distribuito per PlayStation 4 e PC, ad annunciarlo è proprio Bandai Namco in via ufficiale.Come riporta Gematsu infatti, l'annuncio è stato comunicato durante l'evento in occasione dell'ottavo anniversario di God Eater 3 in Giappone. Le piattaforme per il nuovo capitolo della saga non erano in precedenza confermate.Namco lancia anche il secondo trailer e 23 minuti di gameplay del gioco. Nel traielr possiamo vedere l'introduzione ...