Gmail per Android si aggiorna con la funzionalità Snooze

Gmail sta per cambiare : La versione per browser avrà una nuova grafica e alcune nuove funzioni, compresa una per sospendere quelle discussioni con molte mail The post Gmail sta per cambiare appeared first on Il Post.

Google ridisegna Gmail per il web : Avrà un aspetto più essenziale con nuove funzioni intelligenti. Fra gli aggiornamenti di G Suite anche la possibilità di salvare macro su Fogli Google

