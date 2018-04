Gli scontri di martedì a Liverpool | prima della partita

Champions League - Gli scontri di Liverpool : ecco cosa rischia la Roma : Visti i precedenti simili, il massimo organo continentale potrebbe optare per una multa pesante o per il divieto di trasferte ai tifosi capitolini

Scontri Liverpool-Roma - identificati Gli autori dell’aggressione [NOMI e DETTAGli] : Sono stati identificati da agenti della Digos della Questura di Roma in trasferta in Gran Bretagna per collaborare al dispositivo di sicurezza i due ultrà giallorossi fermati per tentato omicidio in relazione al ferimento del tifoso del Liverpool ora in coma. Si tratta di due persone note nell’ambiente della tifoseria: Filippo Lombardi, 21 anni, e Daniele Sciusco, 29. Con loro sono state fermate anche altre sette persone. Il tifoso dei Reds, ...

Scontri Liverpool - Frongia : 'Vicino a Sean Cox e alla sua famiGlia' : L'ultimo ad augurare che tutto vada per il meglio è stato Daniele Frongia, Assessore dello sport di Roma. Il politico ha infatti scritto su Twitter: ' Profondamente addolorato nel sentire dell'...

Ferito tifoso del Liverpool - arrestati due tifosi della Roma dopo Gli scontri : La polizia britannica conferma: due Romani di 25 e 26 anni, entrambi arrivati ieri a Liverpool da Roma per l'andata della semifinale di Champions, sono stati arrestati per tentato omicidio dopo il ...

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : 4 italiani fermati dalla polizia francese per Gli scontri al confine : La polizia francese ha fermato quattro italiani che partecipavano al corteo antifascista che domenica ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. Secondo l’Ansa, che ha anticipato la notizia, si tratta di persone legate al mondo dell’antagonismo e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La manifestazione era stata convocata per protesta contro un presidio di Generation ...

Nicaragua - giornalista ucciso in diretta Facebook mentre filma Gli scontri in strada : Miguel Angel Gahona, giornalista del Nicaragua, è morto mentre stava filmando le rivolte in strada contro la riforma delle pensioni che dovrebbe entrare in vigore nel paese sudamericano il prossimo luglio. Le immagini dell'attacco, in diretta su Facebook, hanno fatto il giro del mondo.Continua a leggere

STRISCIA DI GAZA - SCONTRI ISRAELE-PALESTINESI : 4 MORTI/ 600 feriti - nuovo venerdì di sangue : Gli avvertimenti : STRISCIA di GAZA, nuovi SCONTRI con Israele: quarto venerdì consecutivo di sangue. Due manifestanti palestinesi uccisi e oltre 40 rimasti feriti. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:50:00 GMT)

GuerriGlia urbana e scontri etnici per una donna velata a Tolosa : Continuano gli scontri a Tolosa, in Francia, dove in questi giorni decine di cassonetti e automobili sono stati dati alle fiamme. Tra incendi e attacchi alle forze dell'ordine, la città del Sud Ovest della Francia è colpita ormai da un costante clima di guerrilia urbana. Come riporta La Verità, gli episodi nel quartiere Grand Mirail che hanno provocato le tensioni sono diversi. Prima di tutto un detenuto sarebbe morto nella sua cella. L'uomo è ...

Polizia - la svolta rosa : donne 'celerine' per Gli scontri di piazza : Lo chiamavano sesso debole. Un luogo comune smentito da anni di battaglie (piccole e grandi) che da oggi perde ancora un tassello del suo significato: d'ora in avanti si potrà infatti parlare di 'celerine' ossia...

Serie A Chievo - Maran : «Spal? Gli scontri diretti contano di più» : VERONA - "Spal? Arrivano da sette risultati positivi, dopo i pareggi con Torino e Sassuolo e un'impresa sfiorata al San Paolo" . Così il tecnico del Chievo , Rolando Maran , prima dell'incontro con i ...

Stella Rossa-Partizan : rissa in campo - scontri suGli spalti [VIDEO] : Stella Rossa-Partizan: rissa in campo, scontri sugli spalti. La partita tra Stella Rossa e Partizan è sempre molto sentita, adesso si è proprio esagerato. I ragazzi di Vladan Milojevic trovano il doppio vantaggio grazie alle reti di Radonijc al 18′ e Pešic al 21′, nei minuti di recupero fischiato un calcio di rigore per il Partizan, Ožegovic spiazza Borjan, poi la rissa in campo e sugli spalti. Stella Rossa-Partizan: rissa in campo, ...

Terzo venerdì di collera a Gaza : 30 feriti neGli scontri tra palestinesi e israeliani : Ordigni esplosivi e bombe incendiarie sono state lanciate dai manifestanti palestinesi durante gli scontri in corso con l'esercito lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico. Lo dice il portavoce militare che parla di "migliaia di manifestanti lungo la barriera". Secondo fonti del ministero della sanità della Striscia i feriti sarebbero almeno 30, di cui uno in gravi condizioni.A Gaza è il Terzo venerdì di ...

Siria - Macron : “Prove su uso di armi chimiche”/ Francia appoggia Trump - Italia “non parteciperà aGli scontri” : Siria, Macron: “Assad ha usato armi chimiche”. Ma Trump aspetta e Merkel frena: “Raid? Germania non partecipa”. Possibile guerra internazionale? Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:40:00 GMT)