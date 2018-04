Gli opinionisti del Gf contro Baye Dame | Prendete provvedimenti

Al GF Cristiano Malgio Gli o e Simona Izzo non solo opinionisti : «Ecco cosa faranno nelle prossime puntate» : MILANO - Leggo.it torna a parlare del Grande Fratello. Barbara d'Urso ha dato grande risalto agli opinionisti della tramessione, l'accoppiata formata da Simona Izzo e Cristiano Malgioglio che infatti ...

GRANDE FRATELLO 2018/ News : Malgio Gli o pronto a pungere concorrenti e opinionisti : Un'edizione pazza, folle, fatta di storie, di passioni e di colpi di scena, tutto questo è stato annunciato in conferenza stampa da Barbara D'urso per il suo GRANDE FRATELLO 2018 (Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 13:54:00 GMT)

Grande Fratello - al via il 17 aprile l’edizione condotta da Barbara D’Urso : primi nomi dei concorrenti ed ecco chi saranno Gli opinionisti : “Ragaaazziiii”, “Una busta brutta brutta brutta”, “Apriamo il televoto”. Sono tre frasi cult che resero grandi le edizioni del Grande Fratello condotte da Barbara d’Urso, che ancora oggi detiene il record di ascolti: una sua edizione, quella del 2004, riuscì a battere addirittura una puntata del Festival di Sanremo con otto milioni di telespettatori. Oggi quei risultati saranno irraggiungibili, ma il clima potrebbe tornare quello delle ...

Simona Izzo e Cristiano MalgioGlio opinionisti di Grande Fratello 2018 : Cristiano Malgioglio e Simona Izzo Manca ormai pochissimo alla partenza del Grande Fratello 2018 (qui le ultime notizie sul cast): l’edizione nip del padre dei reality tornerà su Canale 5 da martedì 17 aprile e – come ormai noto – sarà condotta da Barbara D’Urso. Con la partecipazione, in veste di opinionisti, di altri due personaggi che conoscono bene la casa di Cinecittà, perchè ci hanno vissuto non più tardi dello ...