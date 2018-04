Gli americani vogliono Wembley | c' è la maxi offerta d' acquisto

Italo aGli americani - ma la guida resta italiana : Italo diventa americano ma alla guida restano macchinisti italiani. Oggi a Roma verranno finalizzati gli adempimenti per la cessione del 100% del principale operatore ferroviario privato italiano ad ...

Tim - niente ritorno al passato. Il giudice respinge le richieste deGli americani amici di Fininvest : Per Telecom nessun ritorno al passato. Almeno per il momento. Resteranno davanti all’uscio i soliti noti della finanza italiana proposti dal fondo Elliott, che prima di questa battaglia aveva finanziato i cinesi nell’acquisto del Milan dalla Fininvest. Il Tribunale di Milano ha dato infatti ragione alla compagnia telefonica e al suo maggior azionista Vivendi: il giudice civile Elena Riva Crugnola si è espresso contro la decisione dei ...

In Italia il Papa è il capo dello Stato? Le gaffe culturali deGli americani : Gli americani non sono i più esperti in quanto a geografia, turismo e cultura degli altri paesi. Basta guardare Donald Trump, che al giorno d’oggi è riuscito a confondere la Francia con la Germania quando, in occasione dell’uccisione di un uomo in una stazione di polizia di Parigi, ha scritto sul suo profilo Twitter: “La Germania è un gran disastro nella lotta alla criminalità”. Ne è un esempio anche il cinema americano, che in molti film offre ...

Un "battaGlione sunnita" in Siria al posto dei soldati americani - Trump ci pensa : In una mattanza entrata nel suo ottavo anno, la Siria si sta per trasformare in un "suk" con soldati che vanno e altri che vengono, sulla base di una contrattazione mercantile che vede impegnati i governanti americani e i petromonarchi del Golfo. La prossima mossa di Donald Trump è sostenere il dispiegamento di una "forza araba" in Siria, finanziata da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, che dovrà rimpiazzare le truppe ...

Per il 19% deGli americani il Papa è il capo dello Stato in Italia : Per il 19% degli americani il Papa è il capo dello Stato in Italia. Un recente sondaggio del motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, ha messo alla prova gli americani per verificare il loro livello in quanto a geografia, turismo e...

Gli adolescenti americani stanno utilizzando Fortnite per invitare i partner al ballo di fine anno : Fortnite è entrato di prepotenza nella routine quotidiana di milioni di adolescenti, diventando una vera e propria mania della nuova generazione di videogiocatori e non solo. Il titolo di Epic è talmente popolare da riguardare anche gli eventi più importanti dell'immaginario adolescenziale come il celebre ballo di fine anno americano, che abbiamo imparato a conoscere grazie ai teen movie provenienti da oltre oceano.Come riporta Polygon, sembra ...

Kendrick Lamar vince il Pulitzer con Damn - per la prima volta il premio ad un rapper : “Indaga la vita deGli afroamericani” : Kendrick Lamar vince il Pulitzer: la cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera lunedì 16 aprile alla Columbia University di New York, e ha visto vincitore del prestigioso riconoscimento statunitense anche Kendrick Lamar. Si tratta del primo rapper a vincere il Pulitzer, che è considerato un premio onorevole, in quanto il più prestigioso riconoscimento nazionale per successi letterari, arti, giornalismo e anche composizioni ...

"Vi racconto la mia battaGlia contro i servizi segreti americani" : "A un tratto era chiaro che quando ci veniva chiesto di insabbiare una storia non era per ragioni di sicurezza nazionale, ma per proteggere la classe politica”: James Risen, giornalista specializzato nel coprire le agenzie d’intelligence per The Intercept, è stato l’autore della prima inchiesta sul programma di spionaggio della National Security Agency, che gli è valsa il Premio Pulitzer nel 2006 e che ha ...

Usa : 41% deGli americani non sa cos'è Auschwitz : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Debiti - così Gli americani tornano a saltare le rate. Dalle carte di credito ai prestiti per studiare - passando per l’auto : “Un debito elevato rende i governi, le aziende e le famiglie più vulnerabili a una stretta delle condizioni finanziarie”, ha tuonato nei giorni scorsi il numero uno del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, lanciando l’allarme per un debito, pubblico e privato, che a livello globale ha raggiunto la quota record di 164.000 miliardi di dollari. Oltreoceano dovrebbero ben saperlo: di troppo debito nel 2008 il sistema finanziario ...

ISPRA : diminuiscono Gli scoiattoli americani - tra le più temute specie aliene invasive : 1/5 ...

Martin Luther King - 50 anni fa l'omicidio/ Chi era il difensore deGli afroamericani padre del "I have a dream" : Martin Luther King, 50 anni fa l'omicidio: il difensore degli afroamericani, con la lotta per i diritti civili e la pace, la celebre frase "I have a dream"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:30:00 GMT)

Martin Luther King - 50 anni fa l’omicidio del difensore deGli afroamericani : Il 4 aprile del 1968 un colpo di fucile uccideva a Memphis il reverendo Martin Luther King. Sono passati cinquant’anni da quel pomeriggio sulla terrazza del Lorraine Motel, quando King fu colpito dai proiettili di un fucile Remington 760. L’omicida, il quarantenne suprematista bianco James Earl Ray, fu arrestato due mesi dopo all’aeroporto Heahtrow di Londra mentre cercava di sfuggire all’Fbi. Considerato uno dei ...