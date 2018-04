Gli 80 anni di Nino Benvenuti | ' La boxe in Italia? I talenti ci sono ma non sanno

Al Bano e Romina Power/ La convinzione di Giovanni Ciacci : "QueGli sguardi..." : Al Bano e Romina Power ancora al centro del gossip: lo scontro con Loredana Lecciso continua, ecco cosa pensa del possibile ritorno di fiamma Giovanni Ciacci.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 08:12:00 GMT)

ALFIE EVANS - RESPINTO RICORSO GIUDICI “NON VA IN ITALIA”/ Englaro : "Governo britannico sbaGlia ad opporsi" : ALFIE EVANS, udienza Alta Corte respinge RICORSO: giudice, "bimbo sta morendo". Padre attacca i medici, "è una cospirazione d'omicidio, vi faccio arrestare!". Una possibile via d'uscita(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 23:10:00 GMT)

Michelle Hunziker - anche la miGliore amica vittima della setta : "Un incubo durato 5 anni" : Michelle Hunziker ha raccontato l'incubo da lei vissuto all'interno della setta della maga Giulia Berghella, detta anche Clelia, con il libro Una vita apparentemente perfetta, pubblicato l'anno scorso. A riguardo, la showgirl e conduttrice svizzera, che tornerà presto sul piccolo schermo con Vuoi scommettere?, varietà che andrà in onda su Canale 5 e che vedrà anche la partecipazione di Aurora Ramazzotti, ha rilasciato molte interviste.In ...

Morto un bimbo di 5 anni : «Schiacciato da un trattore». La tragedia sotto Gli occhi del papà e dei parenti : tragedia nel piacentino, precisamente a Pontenure, dove un bambino di 5 anni è Morto schiacciato da un trattore, che guidato dal papà si è ribaltato travolgendolo. Il mezzo,...

Morto un bimbo di 5 anni : «Schiacciato da un trattore». La tragedia sotto Gli occhi del papà : Un bambino di 5 anni è Morto a Pontenure (Piacenza) schiacciato da un trattore che si è ribaltato. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda. Sul posto...

Sea of Thieves è l'IP di Rare deGli ultimi 20 anni che ha venduto di più durante il primo mese di lancio : Sea of Thieves è stato un discreto successo per Rare, ma con la pubblicazione dei dati di vendita di marzo elaborati dalla nota azienda NPD il titolo piratesco dello studio britannico si è visto assegnare un ennesimo record, che poteva essere ampiamente pronosticato fin dal lancio del gioco.US Gamer segnala infatti che NPD ha eletto Sea of Thieves come il videogioco di Rare degli ultimi vent'anni che ha venduto di più durante il suo primo mese ...

MediGlia - tragico incidente sulla Cerca : morto uomo di 43 anni / FOTO : Mediglia , Milano, , 25 aprile 2018 " Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto un 43enne del lodigiano. L'incidente è avvenuto attorno alle 14.10 sulla Sp 39 "Cerca" in territorio di ...

Ritrovate le gemelline scomparse a 4 anni : il cane le ha veGliate e protette. «Si erano perse nel bosco» : L?urlo liberatorio è arrivato poco dopo l?1.15 della notte appena trascorsa. Elisabetta e Adele, le due gemelline di 4 anni di Stella di Tarcento, in Friuli, sono state Ritrovate...

È morto il bimbo di 4 anni ricoverato a Modena : donati Gli organi - da chiarire le cause : Il bambino era ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Modena per un sospetto soffocamento, forse causato dall'aver ingerito un giocattolo. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.Continua a leggere

Avete più visto le fiGlie di Cristina Parodi? Hanno 21 e 17 anni e stanno crescendo alla grande : sono la fotocopia della loro meraviGliosa mamma e hanno talento da vendere. Ma la vera “notizia” è un’altra. Clamorosa… : Bella, elegante, raffinata: Cristina Parodi, a 53 anni, è un vero spettacolo della natura. Piena di talento, grazia e bellezza, ancora oggi le sue foto in costume fanno invidia alle ventenni. Ovviamente, da una mamma così non potevano che discendere delle figlie meravigliose. Avete mai visto Benedetta ed Angelica Gori, le figlie di Cristina e Giorgio Gori, manager della comunicazione e attuale sindaco di Bergamo? Beh, Benedetta Gori è la ...

Frizzi - no del sindaco di San Giovanni Rotondo alla statua : 'Ecco perché non la voGliamo' : Stop alla statua in memoria di Fabrizio Frizzi a San Giovanni Rotondo , in provincia di Foggia. Ad annunciarlo è il sindaco Costanzo Cascavilla che in una dichiarazione spiega i motivi del suo diniego.

Frizzi - no del sindaco di San Giovanni Rotondo alla statua : 'Ecco perché non la voGliamo' : Stop alla statua in memoria di Fabrizio Frizzi a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Ad annunciarlo è il sindaco Costanzo Cascavilla che in una dichiarazione spiega i motivi del suo diniego. ...

La nuova Italia deGli anni ’70 - fotografata : La campagna per la legge sul divorzio, il ruolo della donna, la vita contadina e gli altri cambiamenti sociali dell'epoca, in mostra a Parma The post La nuova Italia degli anni ’70, fotografata appeared first on Il Post.

Gianni Morandi in concerto all’Arena di Verona : scaletta - ingressi e disponibilità biGlietti : Gianni Morandi in concerto all'Arena di Verona il 25 aprile apre la stagione extra lirica dell'anfiteatro scaligero. Il live chiude la prima parte di spettacoli che l'artista di Monghidoro ha tenuto per supportare D'amore D'autore, suo ultimo disco di inediti nel quale si contano i brani di alcuni dei maggiori autori italiani. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21, ma i varchi saranno aperti già a partire dalle 19. I controlli di sicurezza ...