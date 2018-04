Giulia De Lellis e Andrea Damante L’ombra del tradimento | una frase chiave e la replica

GFVIP : Giulia De Lellis confermerebbe il tradimento di Andrea Damante Video : A diverse ore dalla messa in onda della seconda puntata del '#Grande Fratello 15', sembra che non si parli d'altro; nel corso degli ultimi giorni, sono spopolate online le news riguardanti i neo-concorrenti del celebre reality-show di Canale 5 e non solo. A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy è prevalentemente la notizia concernente la fine della love-story degli ex-gieffini #Giulia De Lellis e Andrea Damante. Giulia e il ...

GFVIP : Giulia De Lellis confermerebbe il tradimento di Andrea Damante : A diverse ore dalla messa in onda della seconda puntata del 'Grande Fratello 15', sembra che non si parli d'altro; nel corso degli ultimi giorni, sono spopolate online le news riguardanti i neo-concorrenti del celebre reality-show di Canale 5 e non solo. A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy è prevalentemente la notizia concernente la fine della love-story degli ex-gieffini Giulia De Lellis e Andrea Damante. Giulia e il ...

ANDREA DAMANTE TRADITORE SERIALE?/ Giulia De Lellis volta pagina : "Ho trovato una nuova casa!" : ANDREA DAMANTE TRADITORE SERIALE? Alcuni fan ne sono sicuri e raccontano le sue notti in discoteca lontano da Giulia De Lellis, si tratta della verità oppure no?(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Giulia De Lellis dopo Andrea : nuova casa per l’ex di Damante : Giulia De Lellis va a vivere da sola: ultimissima novità dopo l’addio ad Andrea Damante Giulia De Lellis non si è persa d’animo neanche dopo la rottura con Andrea Damante. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è immediatanente data da fare, senza stare a pensare troppo a cose futili. Come le hanno consigliato i […] L'articolo Giulia De Lellis dopo Andrea: nuova casa per l’ex di Damante proviene da Gossip e Tv.

Andrea Damante traditore seriale?/ Dai commenti di Giulia De Lellis alle rivelazioni dei fan : i rumors : Andrea Damante traditore seriale? Alcuni fan ne sono sicuri e raccontano le sue notti in discoteca lontano da Giulia De Lellis, si tratta della verità oppure no?(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:59:00 GMT)

ANDREA DAMANTE - IL MISTERO DELLO SFOGO CONTRO Giulia DE LELLIS/ Sparisce sui social : ex tronista pentito? : ANDREA DAMANTE attacca l'ex fidanzata GIULIA De LELLIS? Scoppia il MISTERO intorno allo SFOGO dell'ex tronista che è sparito dal profilo social. Segno di pentimento?(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 20:44:00 GMT)

Giulia De Lellis tradita da Andrea Damante? L'indizio sui social. E lui risponde così : Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati e non hanno spiegato il motivo della rottura chiedendo un po' di rispetto e di privacy. Sui social però sarebbe emersa la possibile causa...

L'ira di Giulia De Lellis e il commento di Francesco Facchinetti : «La fine di un amore è una sconfitta - presto tornerai a sorridere» : ROMA - Come Leggo.it ha riportato, Giulia De Lellis, da poco single dopo il sofferto addio ad Andrea Damante, si è sfogata dal suo profilo social per i vari commenti arrivati dopo la separazione dell'...

Andrea Damante durissimo con Giulia De Lellis. Ma poco dopo lo sfogo sparisce : dopo lo sfogo di Giulia De Lellis, anche Andrea Damante ha voluto dire la sua sulla separazione con la giovane influencer. Il noto dj non ci sta a chi lo accusa di aver tradito quella che ormai è la ...

“Vi denuncio!”. Andrea Damante - una furia sul web. Le parole durissime dell’ex tronista arrivano a pochi giorni dalla rottura con la fidanzata Giulia De Lellis. Una storia la loro che aveva appassionato e diviso. Ora sono in tanti a chiedere la verità : Nuovo capitolo della storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo l’annuncio della rottura, le parole di Giulia ed i presunti tradimenti dell’ex tronista che sarebbero alla base dell’addio, sulla scena irrompe il diretto interessato. Lo fa con un lungo post che sa di sfogo e di verità non dette ma solo accennate. Qualcosa di difficile da digerire che Damante si tiene dentro. Poi inizia:“Non cadrò nel tranello mediatico raccontando ...

Giulia De Lellis sulla rottura con Andrea Damante : ‘Lasciatemi respirare’ : “Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? Sono un c***o di essere umano”. Sui social Giulia De Lellis sbotta rispondendo ai numerosi messaggi che le chiedono di raccontare i motivi della rottura con Andrea Damante. Da quando la ex corteggiatrice di Uomini e donne ha annunciato la fine della storia con il tronista, infatti, i fan non le hanno dato tregua perché desiderosi di conoscere le ragioni di questa ...

Giulia De Lellis infuriata dopo l'addio ad Andrea Damante : "Parlate senza sapere. Sono un ca..o di essere umano!" : ROMA ? Giulia De Lellis e Andrea Damante, come riportato da Leggo.it, si Sono lasciati. Andrea Damante conferma: «Sì, Giulia De Lellis mi ha lasciato e sto di...

“Sono un ca*** di essere umano!”. Adesso Giulia De Lellis non ce la fa proprio più. Succede tutto dopo l’addio ad Andrea Damante : Non c’è pace per Andrea Damante e Giulia De Lellis. L’annuncio della rottura dopo due anni d’amore è stato una doccia fredda per i fan, che però sembrano non rassegnarsi a questa decisione della ex coppia nata a Uomini e Donne. Era il 18 aprile quando Giulietta ha comunicato a mezzo Instagram la fine della relazione con il Dama. Ventiquattro ore dopo, poi, lui ha confermato il crack. Ma nessuno dei due ha fornito ...

ANDREA DAMANTE / Nuovo attacco a Giulia De Lellis : "Risponderò nelle sedi adeguate ad ogni calunnia" : ANDREA DAMANTE ha pubblicato un lungo post in risposta delle dichiarazioni della sua ex fidanzata Giulia De Lellis: le sue durissime parole su Instagram.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:21:00 GMT)