Giorgio Napolitano - chirurgo : 'Ripresa oltre ogni previsione' - : Il presidente emerito della Repubblica ha subito la ricostituzione della aorta ascendente e della valvola aortica. "Il recupero post operatorio sta procedendo al di la delle più ottimistiche ...

Giorgio Napolitano - medici : “Il presidente emerito è vigile e continua a migliorare” : Giorgio Napolitano “è perfettamente vigile”, “continua a migliorare” tanto che “si inizia a pensare al trasferimento in un reparto di normale degenza”. Lo ha detto Francesco Musumeci, il cardiochirurgo che ha operato l’ex capo dello Stato per un problema all’aorta, durante un punto con i giornalisti nei giardini dell’ospedale San Camillo di Roma, dove il presidente emerito è stato sottoposto a intervento ...

Odio e insulti social contro Giorgio Napolitano/ Video - operato al cuore : nuovo bollettino “piccoli progressi” : Giorgio Napolitano, operato d’urgenza al cuore, Video, come sta? 3 ore sotto i ferri, intervento riuscito. Il Presidente Emerito si trova attualmente in terapia intensiva dopo l’operazione(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:08:00 GMT)

Giorgio Napolitano operato al cuore. "Fa piccoli progressi" : Il presidente emerito della Repubblica, 92 anni, è stato ricoverato al San Camillo di Roma dopo forti dolori al petto. La diagnosi è dissecazione aortica. Visita di Mattarella

ODIO E INSULTI SOCIAL CONTRO Giorgio NAPOLITANO/ Video - operato al cuore : visita di Mattarella al San Camillo : GIORGIO NAPOLITANO, operato d’urgenza al cuore, Video, come sta? 3 ore sotto i ferri, intervento riuscito. Il Presidente Emerito si trova attualmente in terapia intensiva dopo l’operazione(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 17:45:00 GMT)

Giorgio Napolitano operato al cuore : come sta?/ Video - bollettino : "Ha tempra - ma non facciamo previsioni" : Giorgio Napolitano operato al cuore: come sta? bollettino: "Ha tempra, ma non facciamo previsioni". Ultime notizie di oggi sul presidente emerito.

Aggiornamento condizioni Giorgio Napolitano e i vergognosi commenti su Facebook Video : Ore di paura per le condizioni di Giorgio Napolitano. [Video] Il Presidente emerito della Repubblica si è sentito male ieri ed è stato subito portato all'ospedale San Camillo. Dopo un'#operazione per la sostituzione di un tratto di aorta, ora è in terapia intensiva: Sta bene, ha una grande forza, ma saranno decisive le prossime ore fanno sapere i medici che, fra le righe, hanno mostrato un cauto ottimismo. Intanto, sui social sono stati scritti ...

Giorgio Napolitano operato al cuore CRONACA : L'ex Capo dello Stato, 92 anni, nel tardo pomeriggio di ieri è stato ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma dopo un malore con forti dolori al petto ed è stato sottoposto ad un intervento al ...

Giorgio Napolitano OPERATO AL CUORE : “INTERVENTO OK”/ Come sta? Bollettino - video : le cause della malattia : GIORGIO NAPOLITANO, OPERATO d’urgenza al CUORE, video, Come sta? 3 ore sotto i ferri, intervento riuscito. Il Presidente Emerito si trova attualmente in terapia intensiva dopo l’operazione(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:48:00 GMT)

Aggiornamento condizioni Giorgio Napolitano e i vergognosi commenti su Facebook : Ore di paura per le condizioni di Giorgio Napolitano. Il Presidente emerito della Repubblica si è sentito male ieri ed è stato subito portato all'ospedale San Camillo. Dopo un'operazione per la sostituzione di un tratto di aorta, ora è in terapia intensiva: "Sta bene, ha una grande forza, ma saranno decisive le prossime ore" fanno sapere i medici che, fra le righe, hanno mostrato un cauto ottimismo. Intanto, sui social sono stati scritti post ...

Giorgio Napolitano operato d'urgenza al cuore "L'intervento è andato molto bene - decorso positivo" : Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitanooperato nella notte al cuore dopo un malore, ieri pomeriggio,nella sua abitazione. "L'intervento è riuscito perfettamente" hadetto il cardiochirurgo del S.Camillo di Roma, FrancescoMusumeci. Le condizioni di Napolitano sono stabili

Giorgio Napolitano operato d'urgenza"L'intervento al cuore è andato molto bene" : Il presidente emerito della Repubblica è stato condotto d'urgenza presso l'ospedale San Camillo per un problema cardiaco. Ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci, è stato sottoposto a un intervento al cuore

Giorgio Napolitano operato all'aorta : 'intervento riuscito - è stabile' | : Il presidente emerito, 93 anni a fine giugno, è in condizioni stabili. Ha subito una una resezione parziale dell'aorta. Il cardiochirurgo che l'ha operato: "Siamo ottimisti". In ospedale la visita del ...

Giorgio Napolitano - il malore all'aorta. Il professore e l'inquietante analisi : "Una questione di minuti" : Un malore gravissimo, potenzialmente mortale. Giorgio Napolitano è rimasto vittima della dissecazione dell'aorta: operato d'urgenza al San Camillo di Roma dal professor Musumeci, l'ex presidente della Repubblica ora è in condizioni stabili, in terapia intensiva. È il professor Antonio Rebuzzi, respo