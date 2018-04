Giochi PlayStation Plus di maggio 2018 | alla scoperta di Beyond Due Anime e Rayman Legends

Playstation 4/ Svelati i Giochi gratuiti di maggio 2018 nel piano di abbonamento Plus : Playstation 4, Svelati quali saranno i giochi gratuiti nel piano di abbonamento Plus per il mese di maggio prossimo. Presto ulteriori novità in merito alla piattaforma Sony.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 00:43:00 GMT)

PlayStation Plus : ecco i videoGiochi gratuiti di maggio 2018 : Con aprile che sta per lasciarci nel caldo abbraccio di maggio, è arrivato il momento di scoprire quali saranno i nuovi videogiochi gratuiti offerti a tutti i sottoscrittori dell'abbonamento PlayStation Plus, la cui lista include anche questa volta importanti produzioni tripla A, una delle quali firmata addirittura Quantic Dream.Nell'attesa infatti di poter giocare a Detroit: Become Human, a maggio potremo scaricare gratuitamente Beyond: Due ...

RPCS3 : diversi Giochi sono giocabili su PC tramite l'emulatore di PlayStation 3 : L'utente YouTube 'reznoire' ha condiviso alcuni video nei quali possiamo vedere diversi titoli PS3 giocati comodamente su PC, riporta DSOgaming.Stiamo parlando dell'emulazione su PC naturalmente, e lo strumento RPCS3 sta dimostrando di fare passi da gigante. Nei video possiamo vedere eseguiti dall'emulatore Ninja Gaiden 3: Razor's Edge, Haze e Demon's Souls, questi titoli sono infatti completamente giocabili su PC per quanto l'emulatore presenti ...

Playstation 4 : Crash Bandicoot N. Sane Trilogy in offerta a 24€ e sconti fino all’80% su altri Giochi : Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è in sconto fino al 19 aprile insieme a tanti altri giochi per Playstation 4 oltre alla disponibilità per l’acquisto in prevendita di God of War – Edizione Digitale. E, ancora, sconti fino all’80 per cento su tantissimi giochi tra cui PES 2018. Playstation 4: sconti, offerte, prevendita offerta – Crash Bandicoot N. Sane Trilogy più che un gioco si può definire come il filo conduttore che ...

Playstation VR 2018 - tutti i nuovi Giochi in anteprima : VR gamer o non VR gamer, questo è il dilemma. Se perdersi nella giungla della realtà virtuale, per mezzo dei visori – che nei games è una rivoluzione paragonabile all’introduzione della tv a colori – oppure ignorare le nuove tecnologie video-ludiche e vivere felice e contento nella realtà con la R maiuscola. Fino ad ora avevo scelto la seconda opzione. Ora però, dopo averla provata, temo di essere entrato nelle rete del ...

PlayStation Now - ecco i Giochi che verranno aggiunti al catalogo ad aprile : Come ogni inizio mese, Sony ha aggiunto nuovi giochi al PlayStation Now , il servizio di game streaming purtroppo ancora inedito in italia. I giocatori potranno infatti mettere le mani su Saints Row: Gat Out of Hell, The Unfinished Swan e Risen 3 Enhanced Edition. Ma non solo: tra le novità di ...

Migliori Giochi PS4 PlayStation VR : Il PlayStation VR è stato lanciato da poco più di un anno e i titoli interessanti da giocare sono in continuo aumento. In questo approfondimento elencheremo e descriveremo quei giochi che a nostro parere meritano di essere provati con il VR. Stilare una classifica dei Migliori giochi per PS4 VR, non è facile, vista la natura poco omogenea dei titoli VR. Ci limiteremo, quindi, a fornirvi un elenco motivato di quelli che secondo noi sono i ...

Previsioni Giochi gratis Playstation Plus di Aprile 2018 - cosa bolle in pentola? : Un momento sempre importante quello che porta all'uscita dei giochi gratis Playstation Plus, con gli utenti in possesso di console targate Sony che guardano con assoluto interesse alle mosse del colosso nipponico. Dopo alcuni mesi che non hanno fatti gridare al miracolo – sebbene le produzioni videoludiche date in regalo non fossero proprio da buttare – l'ultimo appuntamento con i titoli inseriti nella Instant Game Colletcion per il mese di ...

Prezzo giù su PlayStation Store per centinaia di Giochi coi Saldi di Pasqua 2018 : Buone notizie in arrivo per tutti i possessori di PlayStation. Con l’avvicinarsi della Pasqua sul PlayStation Store arrivano i Saldi. A partire dal 21 marzo e fino al 5 aprile 2018 infatti sarà possibile acquistare i giochi scontati fino al 66%. La notizia dei Saldi di Pasqua era molto attesa dagli utenti che adesso sono curiosi di scoprire quali sono i titoli in promozione. Prima di tutto però è necessario sottolineare che le buone notizie ...

Tutte le novità PlayStation Plus di marzo : dai Giochi gratis alle offerte : La primavera è alle porte e PlayStation Plus ha deciso di celebrare l’arrivo della stagione della rinascita con due titoli fantasti i, disponibili per PlayStation 4 a marzo senza costi aggiuntivi, insomma sono gratis: Bloodborne e Ratchet & Clank. Action/RPG appartenente al sottogenere Soulslike, Bloodborne porta la firma di From Software. Grazie ai frenetici scontri all’arma bianca e a un’ambientazione originale, frutto di uno stile che ...

Ecco le quali sono i Giochi che hanno venduto di più sul PlayStation Store giapponese : Sony ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in formato digitale sul PlayStation Store giapponese, nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il 4 marzo.Come riporta Dualshockers, possiamo benissimo vedere come il JRPG di Yoko Taro NieR: Automata tenga a bada un gioco del calibro di Monster Hunter World, piazzatosi al secondo posto.Ecco, di seguito la classifica: Read more…

Bloodborne e Ratchet & Clank gratis coi Giochi PlayStation Plus di marzo : che sorpresa! : Sony Interactive Entertainment ha annunciato la lista dei giochi che gli abbonati al PlayStation Plus potranno scaricare a marzo 2018. Durante tutto il mese quindi gli abbonati potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo tutti i titoli che compongono la nuova lista che questa volta è veramente molto interessante e soprattutto consente di scegliere tra molti giochi. Gli abbonati di PlayStation Plus in possesso di una PlayStation 4 possono ...