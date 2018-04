Ginnastica ritmica | Coppa del Mondo 2018 | l’Italia per trionfare a Baku | che sfida con

Ginnastica ritmica - World Cup Fig - le Farfalle si preparano alla quarta tappa di Baku : Pontevecchio, , Martina Santandrea , Estense Putinati, e Letizia Cicconcelli , Fabriano, sfideranno nuovamente i migliori team al mondo sulla pedana della National Gymnastics Arena di Baku. Oltre ...

Ginnastica Ritmica. Seconda Prova Regionale CSEN - la galleria di scatti realizzata da Fabio Pavan - FOTO - : Si è svolta domenica scorsa ad Imperia, presso il Palazzetto dello Sport di San Lazzaro, la Seconda Prova Regionale CSEN di Ginnastica ritmica, organizzata dalla Asd il Cerchio d'Oro. Una intera giornata dedicata alle atlete di Ginnastica ritmica di tutte le età, che ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : le convocate dell’Italia per la tappa di Baku. Tornano le Farfalle : Nel weekend del 27-29 aprile andrà in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. A Baku (Azerbaijan) si concluderà il circuito internazionale e l’Italia tornerà ad essere protagonista: le Farfalle, dopo la tripletta d’oro conquistata a Pesaro e le tre medaglia portate a casa da Sòfia, avevano rinunciato all’appuntamento di Tashkent e ora sono più pronte che mai per tornare in pedana. Ad ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Russia dominante a Tashkent - Italia assente : La Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica fa tappa a Tashkent (Uzbekistan). Assenti tante big, Italia compresa. A vincere tra i gruppi è stata la Russia che si è imposta con un totale di 43.200, frutto di due routine di assoluto spessore con le quali avrebbe potuto vincere settimana scorsa a Pesaro: 21.550 con i cinque cerchi e 21.650 nel misto. Distaccatissime la BieloRussia (36.850, 17.550 e 19.300) e l’Estonia (36.300, 19.550 e 16.750). Tra ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : si riparte da Tashkent - Italia assente insieme a tante big : Nel weekend del 20-22 aprile si disputerà la terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica a Tashkent (Uzbekistan). Il circuito dei piccoli attrezzi torna subito protagonista dopo l’appuntamento di Pesaro ma il parterre sarà davvero molto ridotto. Ad esempio l’Italia sarà totalmente assente: le Farfalle, dopo il dominio alla Adriatic Arena e i podi raccolti a Sofia, hanno deciso di saltare l’appuntamento e non ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia incanta Pesaro - un trionfo totale delle Farfalle. La squadra più forte : En-plein da dominatrici assolute. L’Italia si conferma una grande potenza nel circuito internazionale di Ginnastica ritmica e domina letteralmente l’appuntamento di Pesaro valido per la Coppa del Mondo. All’Adriatic Arena, dove lo scorso anno si sono disputati i Mondiali, le Farfalle hanno fatto man bassa e hanno conquistato le tre medaglie d’oro in palio con grande disinvoltura e mettendo in mostra tutta la loro classe ...

Ginnastica ritmica - farfalle azzurre d'oro a Pesaro : Un risultato incredibile ottenuto dalle ginnaste allenate da Emanuela Maccarani e dallo staff dell'accademia di Desio nella seconda coppa del mondo del circuito internazionale che proseguirà con le ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia in dominio a Pesaro - trionfo nelle Finali di Specialità! : L’Italia completa il weekend da sogno e domina completamente la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica che si è svolta all’Adriatic Arena di Pesaro. Le Farfalle, ieri trionfatrici del concorso generale, oggi hanno dominato anche le Finali di Specialità vincendo la medaglia d’oro in entrambi gli eventi: non c’è mai stata storia, le ragazze di Emanuela Maccarani sono state imprendibili per tutte le ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia trionfa a Pesaro - vittoria stupenda nell’all-around! Bielorussia e Russia si inchinano : L’Italia ha vinto il concorso generale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica! Le Farfalle hanno trionfato alla Adriatic Arena di Pesaro e hanno mandato il visibilio il pubblico accorso in massa per assistere all’ennesimo show delle ragazze di Emanuela Maccarani che conquistano la prima vittoria stagionale nel massimo circuito dopo le tre medaglie raccolte a Sòfia due settimane fa. Alessia Maurelli e ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Dina Averina trionfa a Pesaro - Milena Baldassarri nona - indietro Agiurgiuculese : Dina Averina ha vinto il concorso generale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Alla Adriatic Arena di Pesaro è stato tutto estremamente facile per la Campionessa del Mondo (conquistò il titolo iridato lo scorso anno proprio in questo impianto) che si è imposta con un superlativo 75.100: dopo aver già dominato la prima giornata, la russa chiude i conti con un super 19.400 alle clavette e il 17.950 al nastro. Dina ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia da sballo a Pesaro - Farfalle davanti a tutte a metà gara! : L’Italia incanta l’Adriatic Pesaro e si mette subito in luce nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Di fronte al pubblico di casa, le Farfalle hanno confezionato un meraviglioso esercizio con i cinque cerchi e comandano la classifica generale a metà del concorso generale: le Campionesse del Mondo di specialità, capaci di conquistare il titolo iridato proprio in questo palazzetto lo scorso anno, sono ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Dina Averina domina a Pesaro - difficoltà per Alex Agiurgiuculese : All’Adriatic Arena di Pesaro è incominciata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Lunga giornata di venerdì dedicata alla prima metà del concorso generale individuale, le ragazze si sono cimentate con il cerchio e con la palla. Come da pronostico la russa Dina Averina ha letteralmente dominato: la Campionessa del Mondo è al comando con un complessivo 37.750, frutto del roboante 19.200 conquistato con il cerchio ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : spettacolo a Pesaro - l’Italia vuole tornare alla vittoria! : L’Adriatic Arena di Pesaro è pronta per ospitare la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica: i piccoli attrezzi torneranno a essere protagonisti in Italia a otto mesi di distanza dai Mondiali, la competizione marchigiana regalerà grande spettacolo nel weekend del 13-15 aprile. Il pubblico accoglierà a braccia aperte le Farfalle che proprio in questo impianto si sono laureate Campionesse del Mondo con i cinque cerchi ...

