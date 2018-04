Gianna Nannini al concertone di Roma

Tutti gli ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma - anche Gianna Nannini nel cast del “Festival Rock” : Aggiornato il cast di ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma: Tutti i performer che martedì 1 Maggio, durante la Festa dei Lavoratori, saliranno sul prestigioso palco! Un ricco parterre di artisti che, durante la maratona televisiva in diretta su Rai 3, si alterneranno sul palco del Concerto del Primo Maggio: l'evento si svolge in Piazza San Giovanni a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL. Sul palco del grande evento musicale, tanti ...

Gianna Nannini torna in concerto al Teatro Antico di Taormina [INFO UTILI] : ... tra gli eventi più attesi della nuova edizione di TAOmusica 2018 , la rassegna di spettacoli a pagamento più partecipata in Sicilia ospitata al Teatro Antico di Taormina, organizzata da Puntoeacapo ...

Nuovi concerti di Gianna Nannini in estate tra Lucca e Pistoia : date e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati Nuovi concerti di Gianna Nannini in estate: Fenomenale il Tour 2018 prosegue anche a luglio e ad agosto! Gianna Nannini non si ferma dopo il tour nei palazzetti italiani: la sua tournée continuerà con nuove date estive nelle più importanti location e sarà protagonista di alcuni festival! Giunta quasi al termine del tour primaverile, Gianna Nannini ha svelato nuove date di concerti in programma per l'estate 2018: la cantante ...

Roma-Barcellona - Gianna Nannini indossa la maglietta di Totti durante il concerto e canta 'Notti magiche' : Anche Gianna Nannini si unisce ai festeggiamenti per la vittoria della Roma in Champions League sul Barcellona e la conquista di un posto in semifinale. durante una tappa di Fenomenale il tour, ieri ...

Gianna Nannini a Roma sul trono del rock celebra il 3-0 sul Barcellona : video e scaletta di Fenomenale – Il Tour : Nonostante sia impossibilitata a muoversi e perfino a stare in piedi dopo l'incidente di Genova, Gianna Nannini a Roma con la tappa del suo Fenomenale - Il Tour ha confermato con la sua presenza scenica, per quanto ridimensionata dall'impedimento fisico, di essere la vera regina del rock italiano. Perfino da seduta, ovviamente sul suo trono da regina, riesce a catalizzare completamente l'attenzione su di sé e sulle sue canzoni, ad interagire ...

Amore Gigante di Gianna Nannini - testo e significato : un brano intenso sugli amori liberi e diversi : testo e significato di “Amore Gigante”, il nuovo singolo di Gianna Nannini in radio dal 28 marzo. Si tratta del terzo brano estratto dall’omonimo album di inediti della rocker senese uscito lo scorso ottobre su etichetta Sony Music. In radio il nuovo singolo di Gianna Nannini, mentre prosegue il suo Fenomenale Tour 2018 E’ in rotazione radiofonica da mercoledì 28 marzo il nuovo singolo di Gianna Nannini intitolato ...

Scaletta di Gianna Nannini a Roma con Fenomenale – Il Tour il 10 aprile : orari e ultimi biglietti disponibili : Fenomenale - Il Tour va in scena al PalaLottomatica: il concerto di Gianna Nannini a Roma del 10 aprile porta do fronte al pubblico della Capitale lo spettacolo con cui la rocker sta presentando i brani dell'ultimo album Amore Gigante, insieme ai classici del suo repertorio. I concerti primaverili di Fenomenale - Il Tour sono stati anticipati dalle anteprime di dicembre Gianna Nannini Live, e la tranche di eventi in Germania, tutti sold ...

Gianna Nannini - reazione rock a Roma : Fenomenale tour, il 10 aprile ore 21, PALALOTTOMATICA piazzale dello Sport 1, Roma bigl. 29-75 euro su www.ticketone.it, info 024805731

Nonostante l'infortunio che l'ha colpita durante il concerto di Genova, costringendola ad interrompere l'evento, Gianna Nannini non ha interrotto il suo Fenomenale - Il Tour, lo show con cui sta presentando nei palazzetti di tutta Italia i brani dell'ultimo album Amore Gigante. La pesante distorsione al ginocchio, rimediata all'RDS Stadium di Genova cadendo da una pedana del palco, ha costretto Gianna Nannini a ridurre la mobilità sul palco.

