GF 15 | Simona Izzo annuncia provvedimenti | Malgioglio se ne va?

Bullismo al GF - Simona Izzo : "Certamente verranno presi provvedimenti" : "Sono costernata rispetto a quello che sta succedendo nella Casa". Simona Izzo interviene sul caso Bullismo scoppiato al Grande...

Grande Fratello 15 - bullismo contro Aida Nizar? Parla Simona Izzo : Le ultime vicende dalla Casa del Grande Fratello 15 contro l'ultima arrivata Aida Nizar hanno indignato i telespettatori, che chiedono provvedimenti e sanzioni nei confronti di quei concorrenti più violenti. La concorrente è stata fortemente offesa dal resto del gruppo: "Ti sfondo, sei ridicola, buffona, vattene a casa", "Quelle come te a Roma le bruciano", "Ti mettiamo una scopa su per il cu*o così inizi a pulire casa", "Quella è un ...

LUCIA BRAMIERI/ Critiche da Malgioglio e Simona Izzo : "È una passiva aggressiva!" (Grande Fratello 2018) : LUCIA BRAMIERI, la donna si è rivelata personaggio scomodo. Sarà già in nomination e avrà vita breve all'interno della casa più famosa della televisione? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 22:20:00 GMT)

Simona Izzo/ Soffre l’esuberanza di Malgioglio? Stasera deve tirar fuori gli artigli… (Grande Fratello 2018) : Simona Izzo è opinionista in studio del Grande Fratello 15. Le foto dell'attrice sono appese nella casa di Cinecittà per "controllare" i concorrenti del reality.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:32:00 GMT)

Al GF Cristiano Malgioglio e Simona Izzo non solo opinionisti : «Ecco cosa faranno nelle prossime puntate» : MILANO - Leggo.it torna a parlare del Grande Fratello. Barbara d'Urso ha dato grande risalto agli opinionisti della tramessione, l'accoppiata formata da Simona Izzo e Cristiano Malgioglio che infatti ...

Simona Izzo mette in dubbio Lucia Bramieri e il telegatto : Grande Fratello: Simona Izzo esprime la sua opinione su Lucia Bramieri E’ iniziata già da qualche ora la prima puntata del Grande Fratello 15, e poco fa Barbara d’Urso ha presentato la concorrente Lucia Bramieri. Quest’ultima si è presentata sul red carpet davanti la casa più spiata dagli italiani con il telegatto in mano. Motivo per cui l’opinionista Simona Izzo, visibilmente divertita, ha voluto fare subito una battuta ...

Grande Fratello 2018/ News : Simona Izzo ammette - "Sto scrivendo una commedia sul GF" : Un'edizione pazza, folle, fatta di storie, di passioni e di colpi di scena, tutto questo è stato annunciato in conferenza stampa da Barbara D'urso per il suo Grande Fratello 2018(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:40:00 GMT)

Simona Izzo/ Da concorrente a opinionista : sarà la “regista occulta” del GF? (Grande Fratello 2018) : Simona Izzo torna nella casa del Grande Fratello. Dopo aver partecipato alla seconda edizione vip del reality, da questa sera sarà opinionista della nuova versione "nip", la numero 15.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:40:00 GMT)

VIDEO | GF - Simona Izzo alla carica : "Dovranno misurarmi la pressione. Qui per trovare fidanzato alle mie nipoti" : L'attrice e regista sarò opinionista nel reality di Canale 5: "Non ho sovrastrutture, sarà schietta al cento per cento"

Grande Fratello 15 - Simona Izzo a Blogo : "Farò un film sul GF. Se ci fosse stato Predolin? L'avrei fatto tacere facilmente!" (Video) : Simona Izzo, già concorrente del Grande Fratello Vip, sarà una dei due opinionisti di questa quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara D'Urso che tornerà in onda su Canale 5, a partire da martedì 17 aprile 2018.Noi di TvBlog abbiamo intervistato la regista e sceneggiatrice in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma che si è svolta oggi, lunedì 16 aprile 2018.prosegui la ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso torna con Malgioglio e Simona Izzo : «Conduco troppi programmi? Voi che fareste?» : di Veronica Cursi Barbara D'Urso non si ferma e raddoppia. No anzi, triplica. Tutti i giorni in televisione , festivi compresi, con Pomeriggio 5 e Domenica Live, da domani sera torna in prima serata ...

Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo : i tre in conferenza stampa presentato il GF edizione numero 15. Carmelita svela altri ... : Anche la diretta streaming verrà interrotta, si è deciso così, come puntualizza Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. VIDEO 'Sarà un GF puro ma ci saranno trovate originali - sottolinea Barbara D'...

The Wall - Gerry Scotti/ Diretta - Barbara D'Urso e Simona Izzo : la vittoria di Flavia e Emiliano : The Wall torna in tv, in prima serata, oggi, domenica 15 aprile su canale 5 con una nuova stagione. Ospiti speciali di Gerry Scotti sono Barbara D'Urso e Simona Izzo.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 23:47:00 GMT)

THE WALL - GERRY SCOTTI/ Diretta - Barbara D'Urso e Simona Izzo : Emiliano darà la risposta giusta? : The WALL torna in tv, in prima serata, oggi, domenica 15 aprile su canale 5 con una nuova stagione. Ospiti speciali di GERRY SCOTTI sono Barbara D'Urso e Simona Izzo.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 23:28:00 GMT)