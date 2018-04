Gb : Donazzan (Fi) - su Alfie viola convenzioni Ue - intervenga Mattarella : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) – ‘Ormai è chiaro, in Regno Unito i bambini sono considerati proprietà dello Stato, oggetti e non soggetti, i cui genitori sono estromessi dalla possibilità di difenderli. Una domanda sorge spontanea: è forse questo il progresso della libera Inghilterra? Sono vicina con la preghiera al piccolo Alfie, il cui paese sta giudicando la sua vita meno importante del costo per le cure”, lo sottolinea ...