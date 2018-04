Galaxy S8 nuovo aggiornamento firmware aprile 2018 disponibile in Italia | le novità

Galaxy S9 e S9+ nuovo aggiornamento firmware a fine aprile 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciate in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S9 e S9+ No Brand: ecco i dettagli sui seriali e il link download.Segnaliamo a tutti i possessori di un Galaxy S9 SM-G960F o di un Galaxy S9+ SM-G965F che Samsung da poche ore ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per entrambi i dispositivi.Samsung Galaxy S9 e S9+ arriva il nuovo aggiornamento firmware di fine aprile 2018: i ...

Galaxy A8 nuovo aggiornamento firmware in Italia con sicurezza di Aprile 2018 : non è Android Oreo : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A8 brandizzato dall’operatore telefonico Vodafone, apportando le nuove patch di sicurezza, e non si tratta di Oreo.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy A8 SM-A530F, acquistato tramite operatore telefonico Vodafone, che da poche ore l’azienda coreana ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy A8 Vodafone: ecco le ...

Galaxy A8 (2018) a rate da 0 euro e non solo nel nuovo listino Vodafone : Il nuovo listino Vodafone per acquistare smartphone Android a rate include GB in regalo in base alla tariffa e alla fascia di prezzo e qualche ribasso rispetto ai mesi scorsi: ecco tutte le principali novità. L'articolo Galaxy A8 (2018) a rate da 0 euro e non solo nel nuovo listino Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Con 500 il nuovo smartphone Samsung Galaxy S9 : Dalla collaborazione tra Fiat e Samsung nasce “Galaxy4U”, una nuova promozione che consente di avere il meglio della telefonia mobile in omaggio acquistando uno dei modelli della famiglia 500, con qualunque allestimento e motorizzazione. Ad aprile, infatti, coloro che accenderanno il finanziamento “Galaxy4U”, studiato da FCA Bank per l’acquisto di Fiat 500, Fiat 500X oppure […] L'articolo Con 500 il nuovo ...

Samsung Galaxy Note 9 : trapelano dettagli e caratteristiche del nuovo phablet : Il Galaxy Note 9 di Samsung è il nuovo dispositivo che ormai da diverse settimane è al centro di continue indiscrezioni provenienti dal web, terminale che come consuetudine non è ancora stato ufficialmente confermato dal produttore sudcoreano, ma nonostante questo continua ad attirare l’attenzione degli appassionati di tecnologia grazie alle molteplici indiscrezioni che continuamente vengono riportate da fonti più o meno attendibili. Dopo ...

Nuovo Samsung Galaxy : fusione tra S9 ed S9+ - il vero top di gamma 2018 : Per ora non ha ancora un nome, si conosce solo la sigla del Nuovo smartphone Samsung appena certificato da TEENA, SM-8850 è la fusione del Samsung Galaxy S9 e del Samsung Galaxy S9 Plus. Il vero top di gamma 2018 della serie Samsung Galaxy sarà, con molta probabilità, venduto solo in Cina. Lo potremmo definire un Galaxy S9 Flat visto il design molto più simile ad iPhone X, del resto il display Super AMOLED di entrambi è prodotto da ...

Galaxy J7 2017 e Galaxy A5 2017 nuovo aggiornamento firmware con le patch sicurezza marzo 2018 : Galaxy J7 2017 SM-J730F e Galaxy A5 2017 SM-A520F stanno ricevendo da Samsung un nuovo aggiornamento: ecco i dettagli e il link download dei nuovi firmware.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy J7 2017 (modello SM-J730F) o di un Galaxy A5 2017 (modello SM-A520F) non brandizzati dagli operatori telefonici, quindi No Brand, che sono disponibili nuovi aggiornamenti firmware.Samsung Galaxy J7 2017 e Galaxy A5 2017: i dettagli del ...

Samsung Galaxy S7 a 299 euro e non solo nel nuovo volantino Carrefour : Carrefour si prepara a lanciare il nuovo volantino "Sottocosto", che sarà valido dall'11 al 20 aprile nei punti vendita aderenti: tra le 28 pagine troviamo anche qualche smartphone Android a prezzo interessante, ecco quali. L'articolo Samsung Galaxy S7 a 299 euro e non solo nel nuovo volantino Carrefour proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S8 - S8+ e Galaxy Note 8 nuovo aggiornamento per l’Always On Display : Samsung rilascia un aggiornamento per la funzione Always On Display (file APK da scaricare) su Galaxy S8, S8 e Galaxy Note 8: adesso vengono supportate le GIF Animate.Samsung vuole tenere sempre aggiornati i suoi dispositivi di punta, e di recente abbiamo ricevuto i primi feedback che l’azienda coreana sta rilasciando un nuovo aggiornamento per la funzionalità Always On Display.I dispositivi che stanno ricevendo quest’aggiornamento ...

Galaxy S8 - S8+ e Galaxy Note 8 nuovo aggiornamento per l’Always On Display : Samsung rilascia un aggiornamento per la funzione Always On Display (file APK da scaricare) su Galaxy S8, S8 e Galaxy Note 8: adesso vengono supportate le GIF Animate.Samsung vuole tenere sempre aggiornati i suoi dispositivi di punta, e di recente abbiamo ricevuto i primi feedback che l’azienda coreana sta rilasciando un nuovo aggiornamento per la funzionalità Always On Display.I dispositivi che stanno ricevendo quest’aggiornamento ...

Galaxy S8 e S8+ nuovo aggiornamento firmware dopo Android Oreo 8.0 : Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S8 e S8+ No Brand recentemente aggiornati ad Android Oreo 8.0: ecco di cosa si tratta.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy S8 SM-G950F e un S8+ SM-G955F NO Brand, ovvero non acquistati tramite operatore telefonico, che è disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware, il primo dopo l’arrivo di Android Oreo 8.0.Samsung Galaxy S8 e S8+ nuovo firmware ...

Samsung Galaxy S5 riceve - un po’ a sorpresa - un nuovo aggiornamento software : Samsung ha rilasciato - a dir la verità, un po' a sorpresa - un nuovo aggiornamento software per Galaxy S5 (brand TIM). Il nuovo firmware si limiterebbe ad apportare diversi miglioramenti a livello di stabilità e performance ed è già in fase di roll out anche in Italia L'articolo Samsung Galaxy S5 riceve, un po’ a sorpresa, un nuovo aggiornamento software proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : batteria da 3.850 mAh e altre indiscrezioni sul nuovo phablet : Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe avere una batteria da 3.850 mAh, la più grande mai utilizzata su un dispositivo della serie Note. Il prossimo phablet sud coreano potrebbe inoltre portare al debutto Bixby 2.0, la nuova versione dell'intelligenza artificiale di Samsung. L'articolo Samsung Galaxy Note 9: batteria da 3.850 mAh e altre indiscrezioni sul nuovo phablet proviene da TuttoAndroid.

MLS - Columbus Crew di nuovo in vetta. Los Angeles Galaxy fermati in Canada : Mi preoccupa l'assenza di Pjanic contro il Real' Nazionale, Costacurta: 'Il 20 Maggio saprete il nome del nuovo Ct' LIVE Casertana-Lecce, cronaca diretta e risultato in tempo reale