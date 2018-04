' Francia e Germania ostacolano il Digital Single Market' | l' allarme dell' Ecipe

Calcio - Mondiali 2018 : le favorite. Brasile - Spagna - Germania e Francia sembrano avere qualcosa in più : La stagione dei club volge al termine e si avvicina pertanto l’evento clou dell’estate calcistica, i Mondiali 2018. Una rassegna a cui, come ben noto, l’Italia si prepara a fare da spettatrice, leccandosi le ferite del fracasso patito contro la Svezia. Ma il resto del mondo andrà avanti e in Russia le migliori stelle e le migliori nazionali del globo sono pronte a sfidarsi. L’equilibrio regna sovrano, con quattro squadre ...

Fed Cup 2018 - la finale sarà Repubblica Ceca-Stati Uniti. Superate Germania e Francia : La finale della Fed Cup 2018 sarà Repubblica Ceca-Stati Uniti: questo l’esito delle due semifinali, che hanno visto prevalere in entrambi i casi la formazione in trasferta. Le ceche si sono imposte in Germania per 4-1, mentre le statunitensi sono passate in Francia per 3-2. In tutti e due i casi a dare il punto decisivo è stato il quarto singolare, con entrambi i doppi giocati a punteggio acquisito. L’atto finale si giocherà in ...

Fed Cup 2018 - i risultati delle semifinali dopo la prima giornata. Germania-Rep.Ceca 0-2 - Francia-USA 1-1 : Si sono conclusi i singolari della prima giornata delle semifinali di Fed Cup 2018: in Germania la Repubblica Ceca è avanti 2-0, mentre la Francia ha costretto all’1-1 gli USA. In entrambi i casi si gioca sulla terra rossa indoor. Domani le ceche potranno gestire un ampio margine, mentre le transalpine proveranno a sovvertire il pronostico che le vede comunque sfavorite. A Stoccarda, Petra Kvitova ha dato il primo punto alle ceche, ...

Unione Europea - bilaterale Germania-Francia. Macron : ‘Rivedere il trattato di Dublino’. Merkel frena su unione bancaria : Le riforme europee, lo sviluppo del conflitto siriano, la questione iraniana e i dazi. Il primo faccia a faccia tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron in vista del vertice dei leader europei in programma a giugno ha spaziato tra la politica Ue e quella internazionale, con il presidente francese pronto a ritornare su uno dei punti chiave già espressi con forza negli scorsi giorni: “La nostra comune sovranità viene messa alla prova” dai ...

Macron : Europa verso guerra civile Video Juncker : «Ue non è Francia e Germania» : Il presidente francese al Parlamento Europeo: «Stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali, con l’Italia un’intesa perfetta». Juncker: «La Ue non è solo Francia e Germania, superare col dialogo le divisioni tra Est e Ovest»

Il doppio atlantismo. Due linee sull'intervento in Siria : da una parte Gran Bretagna e Francia - dall'altra asse Italia-Germania : Da una parte Gran Bretagna e Francia, dall'altra Italia e Germania. L'attacco missilistico in Siria ha messo in luce un doppio atlantismo in Europa. Due visioni opposte. Se Londra e Parigi, infatti, sono stati espressione di una linea intervista, passando dalle parole ai fatti e appoggiando gli Stati Uniti, Roma e Berlino si sono tirate fuori dalle operazioni militari.Chi ha provato a ricucire è stato il segretario generale della Nato, ...

Caso Skripal : Mosca convoca ambasciatori Italia - Francia - Gb - Germania - : Il ministero degli Esteri russo fa sapere di aver convocato "alcuni responsabili delle missioni diplomatiche dei Paesi che hanno intrapreso passi ostili nei confronti della Russia". A loro, ha detto, "...

Favorite Mondiale 2018 / Spagna e Brasile in pole - attenzione alla Germania mentre Argentina e Francia... : Favorite Mondiale 2018: Spagna e Brasile in pole, attenzione alla Germania mentre l'Argentina e la Francia sono considerate delle outsider. Non vanno scordate però le sorprese. (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:52:00 GMT)

Via le spie : l'Italia espelle 4 diplomatici russi. Anche Francia - Germania - Polonia e Usa : Via i diplomatici russi dai Paesi della Nato. l'Italia ha annunciato l'espulsione di quattro diplomatici del Cremlino, annuncio arrivato attraverso la Farnesina. «A seguito delle...

Amichevoli : rimonta Colombia in Francia - Ronaldo batte Salah. Germania-Spagna pari - ok Inghilterra e Brasile - ko la Croazia VIDEO : Si fermano i campionati, ma non si ferma il grande calcio. Questa sera, oltre ad Italia e Argentina, in campo tutte le migliori nazionali del mondo , pronte a testarsi in vista del prossimo Mondiale. Tantissime partite, alcune nobili, altre meno, ma tutte con diversi motivi d'interesse. L'antipasto è andato in scena alle 17 con il Brasile ...

Germania contro Francia - domani a Duesseldorf è già sfida Mondiale : Loew ha annunciato che schiererà tra i titolari i campioni del mondo Boateng, Hummels, Mueller, Ozil e Kroos, mentre dovrà rinunciare agli infortunati Emre Can e al capitano Manuel Neuer, che sta ...