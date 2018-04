Fortnite | una nuova immagine anticipa l' arrivo della Stagione 4 e svelerebbe anche il tema

Fortnite : spunta una misteriosa immagine che potrebbe essere collegata alle ormai famose meteore : Come già vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, i tantissimi giocatori impegnati nell'apprezzato Fortnite hanno assistito alla comparsa di misteriose comete nei cieli del gioco di Epic.Ad oggi, ancora non si è scoperto il significato di questo fenomeno e gli utenti stanno indagando a fondo. Alcuni si trovano concordi nel ritenere che la comparsa delle meteore sia legata all'imminente arrivo di una nuova modalità ma, per ora, ancora non sono ...

Fortnite Battle Royale : la creazione di una nuova mappa non rientra tra le priorità di Epic Games : Come nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche la modalità Battle Royale di Fortnite è stata lanciata con una sola mappa e, anche se Epic ha continuato a lavorarci sin dal lancio, aggiungendo contenuti e trasformandola, ci sono stati alcuni che si sono chiesti se gli sviluppatori avrebbero mai lanciato una nuova mappa per la modalità.Parlando con IGN, il Design Lead di Fortnite, Eric Williamson, ha fatto notare che in questo momento Epic ...

Fortnite : arriva la Light Machine Gun - una nuova mitragliatrice leggera : Mentre poco tempo fa vi riportavamo le nuove sfide della settimana 9 di Fortnite, ecco arrivare novità per l'apprezzato titolo di Epic Games che, nello specifico, riguardano l'arrivo di una nuova arma.Come riportato su Fortniteintel, il 19 aprile verrà pubblicato il nuovo aggiornamento di Fortnite che aggiungerà la Light Machine Gun, una nuova mitragliatrice leggera che assicurerà ai giocatori un elevato rateo di fuoco e un ampio caricatore da ...

Fortnite rimuove temporaneamente una delle armi - Epic Games al lavoro sui problemi : Riuscire a equilibrare un'esperienza ludica come quella di Fortnite non dev'essere per nulla facile. Tanti sono infatti fattori che concorrono al creare le situazioni di gioco che si materializzano sullo schermo, con gli utenti che cercano sempre la via più comoda per arrivare al successo all'interno del Battle Royale, non lesinando sull'uso di tecniche al limite del regolamento. Non stiamo parlando ovviamente dello sfruttamento dei glitch o di ...

Mistero Fortnite : appare una cometa all’improvviso - cosa significa? : No, non è un pesce d'aprile, anche perché ormai è passato per fortuna. Un misterioso accadimento sta facendo partire le più svariate teorie del complotto in Fortnite, come se n0n ne avessimo già abbastanza fuori dal gioco, nella nostra realtà. All'improvviso moltissimi giocatori hanno cominciato ad avvistare una cometa nel cielo. Prima non c'era assolutamente, come potete vedere dall'immagine in alto. Sta accadendo nella modalità Battaglia ...

Fortnite : il celebre streamer Ninja usa un insulto razzista durante una diretta - ma arrivano subito le scuse : Molti di voi conosceranno Tyler "Ninja" Blevins, il celebre streamer che, grazie alla sua popolarità, ha confermato di guadagnare ben 500.000 dollari al mese.Ninja è uno streamer molto famoso per le sue dirette di Fortnite, ma recentemente si è trovato al centro di un'aspra polemica. Nello specifico, come riporta Polygon, durante una delle sue live su Twitch, Blevins avrebbe usato un insulto razzista mentre canticchiava i versi di un brano rap. ...

Una nuova arma per Fortnite Battle Royale : arriva il fucile a pompa pesante : Fortnite può essere considerato a tutti gli effetti un altro dei più importanti fenomeni videoludici degli ultimi tempi. Insieme al famoso PlayerUnknown's Battlegrounds, il titolo di Epic registra numeri veramente incredibili e, ultimamente, vi abbiamo riportato il sorpasso di Fortnite nei confronti di PUBG, grazie ai 126 milioni di dollari guadagnati nel mese di febbraio.Il successo di questa tipologia di giochi si deve anche al continuo ...

Fortnite - l'aggiornamento 3.3.0 porta una mole di novità : Avete già letto che il cantante Drake gioca a Fortnite su Twitch ed è record per lo streaming ? Fonte: DualShockers

I fan di Fortnite chiedono a gran voce il cross-play tra PS4 e Xbox One : al via una petizione : Probabilmente il cross-play tra utenti PS4 e Xbox One non sarà mai realizzato ma, ultimamente Phil Spencer, boss di Xbox, si è pronunciato sulla questione, dichiarando di essere favorevole al cross play tra le due piattaforme per quanto riguarda Fortnite.I fan del titolo di Epic stanno richiedendo a gran voce questa possibilità e hanno deciso di far nascere una petizione per fare in modo che il sospirato cross-play venga abilitato in Fortnite. ...