optimaitalia

: #Fortnite prepara nuovi contenuti, trapelano riferimenti a skin inedite ed evento cometa - OptiMagazine : #Fortnite prepara nuovi contenuti, trapelano riferimenti a skin inedite ed evento cometa - PCGamingit : Fortnite si prepara a debuttare in Cina questo lunedì - -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Le novità innon terminano mai, con gli sviluppatori che sono sempre pronti a sorprendere i propri utenti. Dopo l'ultimo aggiornamento (il 3.6) apportato al titolo da Epic Games, rilasciato proprio nelle ultime ore, sembrerebbe che gli addetti ai lavori stiano lavorando alacremente per soddisfare la voglia di novità della propria community. D'altronde un titolo vissuto in ogni sua singola sfaccettature per ore e ore da parte dei giocatori necessita disempre freschi in grado di mantere alta l'attenzione e invogliare a passare sempre più tempo nelle lande digitali confezionate ad hoc.Notizia trapelata nelle ultime ore vorrebbe pronte nuoveperproprio a ridosso della messa a disposizione della recente patch, con alcune indiscrezioni che arrivano direttamente da un recente datamine che avrebbe rivelato alcune interessanti aggiunte pronte a essere rese ...