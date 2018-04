Fortnite | è ufficiale | cominciano a cadere le prime meteore

eurogamer

(Di giovedì 26 aprile 2018) Da qualche settimana vi stiamo raccontando della misteriosa comparsa nei cieli didi una luminosa meteora, che col passare dei giorni è sembrata sempre più vicina. Qualche ora fa avevamo riportato una notizia relativa alla nuova stagione del Battle Royale di Epic Games forse collegata all'arrivo della cometa, ma quello che i giocatori non si aspettavano è che piccoli meteoriti cominciassero da oggi ad impattare sulla superficie dell'isola di.Come riporta Forbesa moltiplicarsi le segnalazioni riguardo lo schianto di piccoli frammenti del meteorite, che provocano una pericolosa esplosione in grado anche di distruggere le strutture dei giocatori. Gli utenti sono riusciti a documentare in video l'arrivo del meteorite, e possiamo scommettere sul fatto che nelle prossime ore gli impatti saranno sempre più frequenti.Cosa si celerà dietro l'arrivo del meteorite? ...