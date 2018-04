Formula 1 | Vettel | “Ricciardo in Ferrari? Corre bene” Raikkonen sereno | “Sono 15 anni

Formula1 - Vettel : "Ricciardo in Ferrari? Non posso aiutarlo io a firmare..." : "Come mi vedrei con Ricciardo compagno di squadra? Eh non posso aiutarlo. Qui si tratta di mettere la firma su un pezzo di carta. E non posso essere io ad aiutare a farlo". Scherza Sebastian Vettel ...

Formula 1 - Vettel meglio di Hamilton : non lo dice solo la classifica - i numeri del confronto : Sebastian Vettel meglio di Lewis Hamilton , più di quanto non dicano i 9 punti che li separano nella classifica mondiale. 2 vittorie a 0, 2 pole a 1, una superiorità del ferrarista in Bahrein e Cina ...

Formula 1 - Ricciardo ha vinto Gp Cina 2018/ Diretta gara : occasione sprecata per Ferrari e Vettel : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Cina 2018 Shanghai live: Ricciardo vincitore, Bottas e Raikkonen sul podio. Cronaca e ordine d'arrivo del Gran Premio (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Formula Uno - Verstappen tampona Vettel e rovina la gara : Sebastian Vettel ha vissuto un po' la sensazione di disagio vissuta da Valentino Rossi lo scorso weekend. Il pilota della Ferrari infatti è stato tamponato dalla Red Bull del giovane Max Verstappen , ...

DIRETTA Formula 1 GP CINA 2018/ Streaming video SKY - gara live : Ricciardo show! Verstappen fa fuori Vettel : DIRETTA FORMULA 1 Gp CINA 2018, Streaming video SKY gara live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del Gran Premio di Shanghai.

Formula 1 Cina - Ricciardo beffa tutti e vince : Verstappen rovina la gara di Vettel - la classifica [FOTO] : 1/19 LaPresse ...

Formula 1 - Gp di Cina : contatto Verstappen-Vettel - in testa Ricciardo – segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Cina, terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Vettel su Ferrari, scattato dalla pole, riesce a mantenere la prima posizione. Male Raikkonen sull’altra Rossa, che tenta subito l’attacco. Il finlandese viene scavalcato nel corso del primo giro dal connazionale Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull). Hamilton sull’altra Mercedes è quinto, dietro Ricciardo sulla seconda Red Bull. Dopo ...

Formula 1 - Gp di Cina : sfida Bottas-Vettel - faticano Hamilton e Raikkonen – segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Cina, terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Vettel su Ferrari, scattato dalla pole, riesce a mantenere la prima posizione. Male Raikkonen sull’altra Rossa, che tenta subito l’attacco. Il finlandese viene scavalcato nel corso del primo giro dal connazionale Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull). Hamilton sull’altra Mercedes è quinto, dietro Ricciardo sulla seconda Red Bull. Dopo ...

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Streaming video SKY - gara live : Vettel insegue Bottas - Raikkonen in difficoltà : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Cina 2018 Shanghai live: Streaming video, vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del primo Gran Premio (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:12:00 GMT)

DIRETTA Formula 1 GP CINA 2018/ Streaming video SKY - gara live : super Bottas - è primo! Vettel beffato : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp CINA 2018 Shanghai live: Streaming video, vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del primo Gran Premio (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 08:42:00 GMT)

DIRETTA Formula 1 GP CINA 2018/ Streaming video SKY - live : via alla gara! Vettel parte davanti a tutti : DIRETTA FORMULA 1 Gp CINA 2018, Streaming video SKY gara live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del Gran Premio di Shanghai.

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche : Vettel in pole position - la Ferrari può vincere 'contro' la storia : Diretta Formula 1, F1 streaming video Sky, Qualifiche e FP3 live, Gp Cina 2018 Shanghai: pole position, cronaca e tempi delle due sessioni.

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche : Vettel in pole position - la Ferrari può vincere "contro" la storia : Diretta Formula 1 F1 Qualifiche e FP3 live Gp Cina 2018 Shanghai: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito cinese (oggi sabato 13 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:38:00 GMT)

DIRETTA Formula 1 GP CINA 2018/ Qualifiche : Vettel in pole position - ma Hamilton resta in agguato : DIRETTA FORMULA 1, F1 streaming video Sky, Qualifiche e FP3 live, Gp CINA 2018 Shanghai: pole position, cronaca e tempi delle due sessioni.