Formica kamikaze | incredibile scoperta | esplode per uccidere il nemico

(Di giovedì 26 aprile 2018) Un gruppo di ricercatori hanno scovato nelle foreste del Borneo un tipo diche ha tutte le attitudini di un. Si tratta di un insetto chequando è arrabbiato o se viene minacciato da un'altra specie animale. Laattraverso il proprio corpo cerca dunque di difendersi, nonostante questo le costi la vita. Gli studiosi sottolineano che queste specie possono suicidarsi edre facendo semplicemente contrarre muscoli addominali in modo cosi forte cosi da provocare un'esplosione immediata. Morte dunque per l'animale e anche per gli altri insetti che potrebbero avvelenarsi con la sostanza giallastra rilasciata proprio dall'essere, attraverso alcune ghiandole posizionate in prossimità della mandibola: è proprio la mascella che va inoltre ad attaccarsi agli 'avversari' provocandone la morte immediata. Ecco il risultato dello studio dei biologi che ...