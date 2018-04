Fondazioni : Gilberto Murano nominato nuovo presidente di Cariparo : Padova, 26 apr. , AdnKronos, Il Consiglio Generale della Fondazione ha nominato oggi Gilberto Muraro presidente della Fondazione per i prossimi 4 anni. Padovano, professore emerito di Scienza delle Finanze presso l'Università degli Studi di Padova, ha rivestito numerosi e prestigiosi incarichi, tra cui Rettore dell'Ateneo patavino, presidente della Commissione Tecnica per la ...

Fondazioni : Gilberto Murano nominato nuovo presidente di Cariparo (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il dividendo staccato da Intesa Sanpaolo con riferimento all’esercizio 2016 è stato pari a 17,8 centesimi di euro per azione, con un incasso per la Fondazione di 91,5 milioni di euro, che si aggiungono ai 55,8 milioni di euro generati dal resto del portafoglio finanziario

Fondazioni : Gilberto Murano nominato nuovo presidente di Cariparo (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il valore del patrimonio netto (al 31 dicembre 2017) è pari a 1,986 miliardi di euro, in aumento di 112,8 milioni di euro rispetto all’anno precedente per effetto di: 73,5 milioni di euro quale incremento della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze a seguito delle cessio

Fondazioni : Gilberto Murano nominato nuovo presidente di Cariparo : Padova, 26 apr. (AdnKronos) – Il Consiglio Generale della Fondazione ha nominato oggi Gilberto Muraro presidente della Fondazione per i prossimi 4 anni. Padovano, professore emerito di Scienza delle Finanze presso l’Università degli Studi di Padova, ha rivestito numerosi e prestigiosi incarichi, tra cui Rettore dell’Ateneo patavino, presidente della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica (Ministero Economia e Finanza), ...

Fondazioni : Gilberto Murano nominato nuovo presidente di Cariparo (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Per il loro valido e significativo supporto all’attività della Fondazione, sono stati inoltre riconfermati membri del Collegio sindacale, il cui mandato è scaduto con l’approvazione del Bilancio, Armando Grigolon, presidente, Maria Teresa De Lorenzo e Stefano Dalla Dea. Rimarranno in carica per i prossimi quattro anni.Il Consiglio Generale ha infine approvato il Bilancio di Esercizio e il ...