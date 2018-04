Fondazioni | Gilberto Murano nominato nuovo presidente di Cariparo 4

Fondazioni : Gilberto Murano nominato nuovo presidente di Cariparo (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il valore del patrimonio netto (al 31 dicembre 2017) è pari a 1,986 miliardi di euro, in aumento di 112,8 milioni di euro rispetto all’anno precedente per effetto di: 73,5 milioni di euro quale incremento della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze a seguito delle cessio

Fondazioni : Gilberto Murano nominato nuovo presidente di Cariparo : Padova, 26 apr. (AdnKronos) – Il Consiglio Generale della Fondazione ha nominato oggi Gilberto Muraro presidente della Fondazione per i prossimi 4 anni. Padovano, professore emerito di Scienza delle Finanze presso l’Università degli Studi di Padova, ha rivestito numerosi e prestigiosi incarichi, tra cui Rettore dell’Ateneo patavino, presidente della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica (Ministero Economia e Finanza), ...

Fondazioni : Gilberto Murano nominato nuovo presidente di Cariparo (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Per il loro valido e significativo supporto all’attività della Fondazione, sono stati inoltre riconfermati membri del Collegio sindacale, il cui mandato è scaduto con l’approvazione del Bilancio, Armando Grigolon, presidente, Maria Teresa De Lorenzo e Stefano Dalla Dea. Rimarranno in carica per i prossimi quattro anni.Il Consiglio Generale ha infine approvato il Bilancio di Esercizio e il ...