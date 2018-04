Florence Cocktail Week | a Firenze torna la settimana dedicata al bere miscelato

vanityfair

: Una settimana a tutta #Mixology: Compagnia dei Caraibi alla Florence Cocktail Week - - beverfood : Una settimana a tutta #Mixology: Compagnia dei Caraibi alla Florence Cocktail Week - - FULmagazine : A pochi giorni dalla sua #partenza siamo andati a fare due #chiacchiere con #PaolaMencarelli sulla… - beverfood : Nardini Main Sponsor della Terza Edizione di Florence Cocktail Week - -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Riposti i calici – e i postumi – di Vinitaly 2018, il variopinto mondo del beveragea far parlare di sé; questa volta a, questa volta alla, in programma da lunedì 30 aprile a domenica 6 maggio. Unadove ildi qualità si (ri)scopre mattatore della più importante kermesse italianaall’arte della mixologia, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Come si svolgerà nel dettaglio? Ad attendere appassionati e professionisti del settore, tanti appuntamenti, eventi e un panel di star d’eccezione – tra cui l’attesissimo Philipe Bischoff, direttamente dal Manhattan Bar di Singapore (il settimo migliore al mondo secondo la World’s 50 Best Bars e primo nella classifica dei 50 migliori bar in Asia). Si aggiunge, ovviamente, unalist da far girare la testa (e non solo per via ...