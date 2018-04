Fisica | in Giappone osservate le prime collisioni a SuperKEKB

meteoweb.eu

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - DJFRANKOLOMBARD : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - _LibrArmy_ : ????Il mio prof di fisica di prima superiore è a Kyoto, in Giappone, sta postando un sacco di foto su fb e io le gua… - pyArchInit : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il 25 aprile, alle 17.38 ora italiana (00.38 in) nel Laboratorio KEK, a Tsukuba, in, l’acceleratoreha prodotto le suetra elettroni e antielettroni, e gli eventi sono stati osservati dal rivelatore Belle II. È entrato così in funzione l’acceleratore che raggiungerà la più alta luminosità (una grandezza che indica quante particelle collidono per unità di area e di tempo) al mondo. Il primo fascio di elettroni era circolato lo scorso 21 marzo e, dieci giorni dopo, era seguito il primo fascio di positroni (gli antielettroni). Da qui aveva avuto avvio la fase di commissioning della macchina, cioè della “sintonizzazione” dell’acceleratore, la cui buona riuscita ha portato a questo successo. “Lerappresentano una pietra miliare nello sviluppo dell’acceleratore e dell’esperimento”, sottolinea Francesco Forti, della sezione INFN e ...