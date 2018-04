Firenze - sì a tifosi Napoli in tribuna : ANSA, - Firenze, 26 APR - Potranno essere acquistati anche dai tifosi del Napoli, purché residenti in Toscana, 2.600 biglietti di tribuna dello stadio Franchi per la partita Fiorentina-Napoli di ...

I tifosi pronti alla grande invasione diecimila cuori azzurri a Firenze : invasione azzurra a Firenze: si mette in moto la carovana del tifo. Polverizzati lunedì mattina in poche ore i 2500 biglietti , costo di 40 euro, messi a disposizione dei supporters azzurri, per il ...

Da Firenze a Milano - i tifosi sfottono Buffon : "Insensibile" all'arbitro : Gli arbitri non concedono i rigori o annullano reti? Il pubblico viola e nerazzurro risponde intonando il coro che richiama alla mente le parole di Buffon post Real-Juve

Il mondo del calcio - i tifosi e tanta gente comune : l'ultimo saluto di Firenze a Davide Astori : Nella basilica di Santa Croce a Firenze i funerali del capitano della Fiorentina scomparso domenica scorsa