huffingtonpost

: Finché morte non ci riunisca - HuffPostItalia : Finché morte non ci riunisca - jungle1970 : @jacopogiliberto @GuidoCrosetto Penso che il piccolino meriti una morte dignitosa, finché respira non dovrebbero es… - oby1sky : @DavidG__ @flabel82 @AlderHey Finché c'è morte c'è speranza! -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Molti pensano che il più grande tabù della nostra epoca sia rappresentato dal sesso ma è un errore, figlio di un clamore percepito. Il più grande tabù è sicuramente la(il sesso ne è solo forse un semplice effetto collaterale dell'insondabilità ingombrante che lanaturalmente possiede).La scrittrice francese Annie Ernaux lo sa bene e in "Una donna" (che esce adesso nella traduzione di Lorenzo Flabbi - traduttore-editore de L'Orma a cui dobbiamo la riscoperta e consacrazione della scrittrice francese) racconta senza imbarazzi la fine della madre in un'autofiction spudorata e chirurgica nel racconto che è però, allo stesso tempo, poetico e mai freddo.Un vicino-lontano che poi si traduce in un gesto di riconciliazione:"Vorrei conservare di mia madre delle immagini puramente affettive il calore delle lacrime ...