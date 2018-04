Fico vede Pd e M5S Martina | «Passi in avanti» DIRETTA TV

Fico oggi rivede M5s-Pd - poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i renziani frenano : Fico oggi rivede M5s-Pd, poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i renziani frenano La strada è strettissima ma il reggente del Pd Martina ha deciso di andare a “vedere” le carte di Di Maio nonostante i renziani siano sempre del tutto contrari. Anche nel campo pentastellato la “base” manifesta più di una perplessità. […]

Fico oggi rivede M5s-Pd - poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i renziani frenano : La strada è strettissima ma il reggente del Pd Martina ha deciso di andare a "vedere" le carte di Di Maio nonostante i renziani siano sempre del tutto contrari. Anche nel campo pentastellato la "base" manifesta più di una perplessità.

'Chiuso ogni discorso con la Lega' Di Maio vede Fico e tenta il Pd Martina : "Disponibili al dialogo" : "In circa 50 giorni abbiamo provato in tutti i modi e tutte le forme a invitare la Lega a firmare un contratto di governo. Hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza" nel rispetto di un loro alleato. Un governo di "centrodestra non è più un'ipotesi percorribile", ma "tramontata del tutto". Lo ha detto Luigi Di Maio, dopo l'incontro del M5S con il presidente della Camera Roberto Fico. Ed ha aggiunto per me "il discorso con la Lega si chiude del ...

M5s : Renzi imprescindibile - Salvini fuori - Fico vede il Pd : Sorprese dietro l'angolo : Si svolgeranno oggi gli incontri del Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, con le delegazioni del PartitoDemocratico e del MoVimento 5 Stelle, in seguito al mandato esplorativo conferito dal Capo dello Stato. Alle ore 14.30 siterrà l'incontro con la delegazione del Pd e alle ore 18 l'incontro con la delegazione del M5s."La figura di Renzi è imprescindibile, perché è una figura ancora importante come leader del Pd". Lo ha detto ...