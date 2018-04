Fico oggi rivede M5s-Pd - poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i renziani frenano : La strada è strettissima ma il reggente del Pd Martina ha deciso di andare a "vedere" le carte di Di Maio nonostante i renziani siano sempre del tutto contrari. Anche nel campo pentastellato la "base" manifesta più di una perplessità.

Foggia - 25enne ucciso a colpi di pistola e kalashnikov a Vieste. Ipotesi : “Agguato per controllo trafFico droga” : Sono stati utilizzati un kalashnikov e una pistola per uccidere Antonio Fabbiano, un 25enne ritenuto vicino al clan Raduano, assassinato nella tarda serata di ieri a Vieste, nel Gargano. Fabbiano è stato colpito all’inguine e al torace. Ricoverato nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, è morto dopo poche ore. Nella zona del delitto non vi sono – a quanto si apprende – telecamere di sorveglianza e vi è ...

Consultazioni Fico - oggi il secondo giro : prove di disgelo tra PD e M5S? [LIVE] Video : LIVE Consultazioni Fico: oggi il secondo giro con PD e M5S - secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, Roberto Fico continua a ripetere che qualcosa si è mosso e che altro potrebbe ancora muoversi nel corso delle nuove #Consultazioni di stamattina con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Per questo motivo dunque, quando oggi pomeriggio salira' al Quirinale a conclusione del mandato esplorativo, chiedera' altro ...

Foggia - trafFico di droga con i Balcani : condanne fino a 10 anni per italiani e albanesi : condanne da 7 a 10 anni per il traffico di droga tra l’Albania e il Gargano. Trova conferme anche davanti ai giudici, quello che gli investigatori raccontano da tempo: la nuova rotta degli stupefacenti provenienti dai Balcani punta verso le coste nord della Puglia. Il gup del Tribunale di Bari, Rosa Anna Depalo, ha condannato a pene comprese fra i 10 anni e 10 mesi e i 2 anni e 4 mesi di reclusione otto presunti componenti di una ...

