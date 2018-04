Fico | ' Missione compiuta | dialogo M5s-Pd avviato' Mattarella | e Di Maio | in attesa

La 'missione impossibile' di Roberto Fico : come colmare le distanze tra M5S e Pd Video : Si pensa gia' al dopo Fico. La prospettiva è tutt’altro che peregrina. Non pare possa avere sbocchi di riuscita l’incarico che il presidente Mattarella ha conferito al presidente della Camera probabilmente per puro, quanto lodevole, scrupolo istituzionale applicato in perfetta simmetria con il precedente assegnato al presidente del Senato, Casellati, e conclusosi con un nulla di fatto. Simmetrico anche l’”engagement” che descrive i limiti del ...