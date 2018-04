Fico | il dialogo tra M5S e Pd è avviato

Pd-M5S - Martina : fatti passi avanti Di Maio : sì a contratto di governoFico : mandato finito - dialogo è aperto : La delegazione del Pd registra progressi nel confronto con il M5S. Il partito deciderà «collegialmente» in direzione la prossima settimana. Di Maio sollecita il confronto

Fico certifica l'asse M5S-Pd "Il dialogo è stato avviato" : Dopo aver incassato un sostanziale "sì" al dialogo da Movimento 5 Stelle e Partito democratico - anche se i dem hanno condizionato una risposta alla direzione, convocata per il prossimo 3 maggio - Roberto Fico è tornato al Quirinale da Sergio Mattarella per riferire l'esito del suo mandato esplorativo.Un esito "positivo", ha spiegato lo stesso presidente della Camera alla fine del suo colloquio con il presidente della Repubblica. "Il dialogo è ...

Consultazioni - Fico : “Il mandato esplorativo ha avuto esito positivo e si conclude oggi. Avviato dialogo Pd-M5s” : “Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Importante rimanere su temi – ha aggiunto – spettiamo anche la direzione del Pd ma il concetto fondamentale è che il dialogo è stato Avviato”. L'articolo ...

Governo - Fico al Quirinale : “Finito il mandato esplorativo con esito positivo : il dialogo tra M5s e Pd è avviato” : “Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel quale ha illustrato i risultati delle sue consultazioni con le delegazioni del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle. “Aspettiamo – prosegue Fico – ...