Fico | esito mandato positivo | dialogo M5s-Pd avviato

Consultazioni - Fico al Quirinale : esito mandato si conclude in modo positivo : "Il dialogo tra il Movimento 5 Stelle e il Pd che è avviato. In questi giorni ci sarà dialogo in seno alle due forze politiche, aspettando la direzione del Partito democratico della settimana prossima. Credo sia importante, ragionevole e responsabile rimanere sui temi e sui programmi".

Consultazioni - Fico : “Il mandato esplorativo ha avuto esito positivo e si conclude oggi. Avviato dialogo Pd-M5s” : “Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Importante rimanere su temi – ha aggiunto – spettiamo anche la direzione del Pd ma il concetto fondamentale è che il dialogo è stato Avviato”. L'articolo ...

Governo - Fico al Quirinale : “Finito il mandato esplorativo con esito positivo : il dialogo tra M5s e Pd è avviato” : “Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel quale ha illustrato i risultati delle sue consultazioni con le delegazioni del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle. “Aspettiamo – prosegue Fico – ...

Consultazioni - Fico : «Esito positivo - avviato il dialogo Pd-M5S sul programma» : Sul Colle più alto c’era attesa per il bilancio del secondo round di Consultazioni del presidente della Camera dopo i suoi colloqui con M5S e Pd nella laboriosa esplorazione di una intesa per dar vita a un governo. Il reggente del Pd Martina non chiude la porta al confronto, anche se «restano differenze» ...

Fico : "Esito mio mandato è positivo" : 17.18 "Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto esito positivo". Lo afferma il presidente della Camera, Fico, dopo aver riferito a Mattarella al termine dei colloqui avuti con M5S e Pd. "Il dialogo tra M5S e Pd è un dialogo avviato. E in questi giorni ci sarà anche un dialogo interno nel M5S e nel Pd". "Aspettiamo anche la Direzione Pd" ma ormai "il dialogo è avviato". "Penso sia importante, ragionevole ...

Consultazioni - Fico : «Esito positivo - il dialogo Pd-M5S è avviato» : Sul Colle più alto c’è attesa per il bilancio del secondo round di Consultazioni del presidente della Camera dopo i suoi colloqui con M5S e Pd nella laboriosa esplorazione di una intesa per dar vita a un governo. Il reggente del Pd Martina non chiude la porta al confronto, anche se «restano differenze» ...