Fico chiede una proroga del mandato

Fico chiede tempo al Colle per evitare il patto con la Lega : Il presidente della Camera Roberto Fico salirà al Colle per chiedere l’unica cosa che può rendere possibile quello che oggi sembra impossibile: tempo. In questa lunga epopea di trattative e capovolgimenti, il tempo è una categoria che tutto contiene e tutto trasforma, come una sorta di divinità che muove i destini dei protagonisti inconsapevoli del...

ACORDO PD M5S/ Governo - Martina incontra Fico e apre a Di Maio - Fassino si chiede : “Abbiamo alternative?” : Accordo M5S PD, Governo: Martina incontra Fico e apre a Di Maio, i Dem si spaccano: virale l’hashtag #senzadime. Potrebbe scatenarsi la rivolta in seno al Partito Democratico(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:49:00 GMT)

Riforma carceri - Fico chiede riflessione ai gruppi. E riceve i complimenti di Finocchiaro - Orlando e Delrio : ROMA - La Riforma delle carceri non sarà tra i compiti della commissione speciale della Camera, nominata la scorsa settimana. I gruppi hanno scelto infatti di far esaminare il decreto legislativo alla ...

Fico chiede ai gruppi di anticipare la "riflessione" sulla riforma delle carceri. Plauso del Pd : "Apprezzamento per la decisione" : Il presidente della Camera Roberto Fico ha chiesto ai capigruppo di Montecitorio una "riflessione" sul decreto legislativo che attua la riforma delle carceri, "sulla base delle notazioni del garante nazionale per i detenuti". Una precedente capigruppo aveva deciso di non fare esaminare il testo dalla commissione speciale per gli atti del governo, attendendo la costituzione della Commissione Giustizia. Sul tema ci sarà una nuova ...

Di Maio e Salvini separati dalla Siria. Al Colle gli M5s chiederanno tempo proponendo un "comitato scientiFico" sul programma : Lo scontro tra Stati Uniti e Russia sulla Siria piomba sulle consultazioni. Le questioni internazionali impongono un'accelerazione nella formazione del nuovo governo e di questo Luigi Di Maio non può non tenerne conto, dal momento che è una questione che complica i già precari equilibri e segna ancor più le distanze tra chi, come M5s e Lega, sta provando a trovare la quadra. Il leader del Movimento 5 Stelle, ...