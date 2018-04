Fico al Quirinale Di Maio | contratto con il Pd o si vota Martina | passi avanti

Governo : Quirinale conferma - incontro Mattarella-Fico 16.30 - 15 sala stampa : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – L’Ufficio stampa del Quirinale comunica che, in relazione all’incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Camera, Roberto Fico, previsto per le ore 16.30 di oggi, la sala stampa sarà aperta dalle ore 15.00. L'articolo Governo: Quirinale conferma, incontro Mattarella-Fico 16.30, 15 sala stampa sembra essere il primo su Meteo Web.

Sergio Mattarella - il piano del Quirinale per fare fuori Salvini : cosa c'è dietro l'incarico a Fico : Non sono previsti sconfinamenti nell'incarico esplorativo che Sergio Mattarella ha affidato a Roberto Fico. Il presidente della Camera ha una missione ben precisa: trovare l'intesa tra il M5s e il Pd ...

Roberto Fico a piedi al Quirinale scortato da 20 agenti : Dimenticate l'immagine di Roberto Fico in autobus per Roma. Ora si muove a piedi. E lo ha fatto ieri per dirigersi al Quirinale per ricevere il mandato affidatogli da Mattarella per un'intesa tra pentastellati e piddini. Scelta che ha creato non pochi disagi alla città di Roma, come se quelli che ha non bastassero.La polemica contro FicoA dare il via alla polemica contro Fico è Sergio Rizzo su La Repubblica. Il coautore del libro La Casta ...

Fico convocato oggi alle 17 al Quirinale. Salvini a Di Maio : “Mettiamoci al tavolo e chiudiamo” : Nuovo capitolo per la nascita del governo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17 di oggi, al Quirinale, il presidente della Camera, Roberto Fico. Dopo il fine settimana di riflessione, il capo dello Stato ha riunito in mattinata i suoi consiglieri, per valutare come procedere. Toccherà dunque a Fico - come previs...

