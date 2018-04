Fibra ottica | perché non funziona mai

Come verificare copertura Fibra ottica : A che punto sono i lavori per la Fibra ottica nel nostro comune d’appartenenza? Quando arriva la Fibra ottica a casa mia? Il modo più semplice per scoprirlo è controllare la copertura della Fibra attraverso alcuni strumenti che vi andremo a mostrare di seguito. In questo modo saprete se sarete coperti da Fibra ottica diretta (FTTH) oppure dovrete accontentarvi di una VDSL (Fibra ottica in FTTC). Tutte le risposte alle vostro domande sono ...

Un master in Fibra ottica prepara i manager delle future smart city : Il crescente uso delle tecnlogie digitali sta cambiando profondamente la nostra società. Cloud, 5G, internet delle cose modificheranno radicalmente il volto delle città, trasformandole in smart city. Il futuro però, è già davanti ai nostri occhi. Il mondo ha avuto dimostrazione della tecnologia 5G e di applicazioni avanzate di iot, ad esempio, durante le ultime olimpiadi invernali in Corea. Anche l’Italia ha bisogno di cogliere alla svelta ...

Antitrust multa Fastweb su Fibra ottica : 21.37 L'Antitrust ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Fastweb con una multa da 4,4 milioni di euro. Nelle campagna pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in fibra ottica, si legge in una nota, Fastweb "ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell'offerta, sui limiti geografici di copertura, sulle differenze di servizi disponibili e di performance in funzione ...

Fibra ottica - maxi multa a Fastweb : multa dell'Antitrust a Fastweb per pratica commerciale scorretta : la sanzione, che riguarda la pubblicità sulle offerte dell'operatore sul fronte della Fibra ottica, ammonta complessivamente a 4.400.

Fastweb - multa Antitrust di 4 - 4 milioni per pubblicità ingannevole su Fibra ottica : L’Antitrust ha multato Fastweb per 4,4 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica. Una sanzione “fotocopia” a quelle già emesse nei confronti di Wind Tre e Tim nelle scorse settimane, rispettivamente di 4,25 e 4,8 milioni. Secondo il Garante della concorrenza e del mercato, la società di telecomunicazioni “ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell’offerta, sui ...

Fastweb - multa milionaria per pubblicità ingannevole sulla Fibra ottica : "Omesse informazioni sulle caratteristiche dell'offerta" : L'Antitrust ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Fastweb, per un ammontare complessivo di 4.400.000 euro. Nelle campagne pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in fibra ottica, si legge in una nota, Fastweb "ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell'offerta, sui limiti geografici di copertura, sulle differenze di servizi disponibili e di performance in ...

Fibra ottica - D'Ascenzo - Sapienza - : necessaria in nuova didattica : ... le soluzioni adottate a livello commerciale non sono andate di pari passo con lo sviluppo della diffusione dei dati".E' quanto ha evidenziato il preside della Facoltà di Economia e Commercio della ...

Wind Tre punta su Milano con rete mobile unica e Fibra ottica : Milano , askanews, - La rete unica di Wind Tre arriva anche a Milano, la capitale economica e finanziaria d'Italia, dove la presenza della società guidata dall'ad Jeffrey Hedberg è già radicata con ...

Wind Tre - multa Antitrust di 4 - 25 milioni per pubblicità su Fibra ottica e traffico dati : “Condotta omissiva e ingannevole” : Pubblicizzava offerte che garantivano di poter navigare online con lo smartphone senza limiti (ma non era proprio così). E ometteva di indicare tutte le condizioni (e i limiti) della sua fibra ottica. Ora è intervenuta l’Antitrust, che ha multato Wind Tre Spa per 4,25 milioni di euro e ha definito “omissiva e ingannevole” la sua condotta. Secondo il Garante della concorrenza e del mercato, la società di telecomunicazioni ha ...

In Italia ponte ultraveloce in Fibra ottica per la ricerca : E’ Italiano il primo ponte ultraveloce in fibra ottica destinato a mettere il turbo alla circolazione di grandi quantita’ di dati. E’ primo passo verso il piu’ grande polo calcolo scientifico nel nostro Paese ed e’ nato con il collegamento fra i due principali centri di calcolo dedicati alla ricerca: il centro LHC-Tier1 presso il Centro nazionale di calcolo (Cnaf) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ...

Router per Fibra ottica : guida all’acquisto : Online aumenta il mercato e le vendite dei Router per fibra ottica, segno che la fibra si sta finalmente diffondendo nel nostro Paese e sta raggiungendo un numero sempre più considerevole di famiglie anche lontano dai grossi centri. Quindi per molti è arrivato il momento dello switch, e di passare dalla vecchia ADSL2+ che andava fino a 20 Mb/s alle nuove connessioni basate su fibra. Ho parlato al plurale perché, come i più informati sapranno ...

Open Fiber : specialisti in Fibra ottica formati a Palermo - 2 - : ... dal gaming online alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dalla mobilità sostenibile al telelavoro fino ai video e allo streaming in HD di ultima generazione grazie a una velocità di ...

Open Fiber : specialisti in Fibra ottica formati a Palermo : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – Sono sbarcati a Palermo da Roma, da Bologna, dalla Calabria e naturalmente da varie zone della Sicilia. Sono i 27 giovani, studenti universitari e professionisti del settore, che hanno partecipato al corso di specializzazione organizzato da Elis e Open Fiber con lo scopo di formare progettisti di reti in fibra ottica da immettere immediatamente in un mercato del lavoro in continua espansione. L’esperienza ...

Open Fiber : specialisti in Fibra ottica formati a Palermo (2) : (AdnKronos) – Il corso organizzato in collaborazione con Elis s’inserisce nel solco delle attività per l’innovazione e lo sviluppo della cultura digitale intraprese da Open Fiber, società impegnata nella realizzazione di una rete di telecomunicazione sull’intero territorio nazionale in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica che arriva direttamente all’interno di abitazioni e uffici). ...