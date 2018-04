Fiat Chrysler viaggia al rialzo in attesa dei conti

Fca/ Vendite in calo per Fiat Chrysler. Unrae chiede intervento dal Governo : Fca, Vendite in calo dell'8% in Europa. Sono stati diffusi i dati sulle immatricolazioni nell'Ue per il mese di marzo. Fiat Chrysler al quinto posto tra i produttori(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:49:00 GMT)