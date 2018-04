FEFF 2018 | Sezione China Now – The Foolish Bird di Huang Ji e Otsuka Ryuji

FEFF 2018 : Sezione Competition – “Last Child” di Shin Dong-seok : Ponendolo in competizione per il Gelso bianco alla miglior opera prima o seconda, il Far East Film Festival di Udine segue l’esempio di Berlino presentando l’esordio nel lungo del regista sudcoreano Shin Dong-seok. “Last Child” parla di una coppia che ha da pochi mesi perduto il figlio adolescente Eunchan in un tragico incidente avvenuto lungo […]

FEFF 2018 : Sezione Competition – “Youth” di Feng Xiaogang : L’avevamo apprezzato 12 mesi or sono sempre al Far East Film Festival di Udine, che includeva in programmazione il capolavoro intitolato “I Am Not Madame Bovary” (2016); oggi gioiamo per il grande ritorno di Feng Xiaogang, da tempo apostrofato come “lo Steven Spielberg cinese”. Due straordinarie opere in due anni, due Asian Film Awards (gli […]

FEFF 2018 : Sezione Competition – Youth di Feng Xiaogang : L’avevamo apprezzato 12 mesi or sono sempre al Far East Film Festival di Udine, che includeva in programmazione il capolavoro intitolato “I Am Not Madame Bovary” (2016); oggi gioiamo per il grande ritorno di Feng Xiaogang, da tempo apostrofato come “lo Steven Spielberg cinese”. Due straordinarie opere in due anni, due Asian Film Awards (gli […]

FEFF 2018 : Sezione Competition – “Wolf Warrior II” di Wu Jing : In qualità di web media partner per il terzo anno consecutivo al Far East Film Festival di Udine, Oubliette Magazine poteva forse lasciarsi sfuggire il film cinese che a soli 12 giorni dal rilascio è divenuto il maggior incasso in patria della storia del cinema? Non che si ignorasse come i 5,68 miliardi di yen rastrellati […]

FEFF 2018 : Sezione Here Comes the Icon! – “Chungking Express” di Wong Kar-wai : La seconda serata al Far East Film Festival di Udine ha retto bene il confronto con la precedente, che già aveva accolto in platea la preannunciata regina del sabato, assegnataria del Gelso d’oro: Brigitte Lin Ching Hsia, icona del cinema hongkonghese degli anni ’70-’90, ritiratasi nel 1994 dopo una sfavillante carriera ventennale. Destinataria di una […]

FEFF 2018 : Sezione Competition – “Steel Rain” di Yang Woo-seok : La 20esima edizione del Far East Film Festival, che non si può dire si svolga più solo nella sede storica di Udine in quanto da quest’anno come main media partner ha dalla sua niente meno che Rai 4, è cominciata coi botti: botti che Oubliette Magazine, in web media partnership con l’evento per il terzo […]

FEFF 2018 : Sezione Competition – Wolf Warrior II di Wu Jing : In qualità di web media partner per il terzo anno consecutivo al Far East Film Festival di Udine, Oubliette Magazine poteva forse lasciarsi sfuggire il film cinese che a soli 12 giorni dal rilascio è divenuto il maggior incasso in patria della storia del cinema? Non che si ignorasse come i 5,68 miliardi di yen rastrellati […]

FEFF 2018 : Sezione Here Comes the Icon! – “Chungking Express” di Wong Kar-wai : La seconda serata al Far East Film Festival di Udine ha retto bene il confronto con la precedente, che già aveva accolto in platea la preannunciata regina del sabato, assegnataria del Gelso d’oro: Brigitte Lin Ching Hsia, icona del cinema hongkonghese degli anni ’70-’90, ritiratasi nel 1994 dopo una sfavillante carriera ventennale. Destinataria di una […]

FEFF 2018 : Sezione Here Comes the Icon! – Chungking Express di Wong Kar-wai : La seconda serata al Far East Film Festival di Udine ha retto bene il confronto con la precedente, che già aveva accolto in platea la preannunciata regina del sabato, assegnataria del Gelso d’oro: Brigitte Lin Ching Hsia, icona del cinema hongkonghese degli anni ’70-’90, ritiratasi nel 1994 dopo una sfavillante carriera ventennale. Destinataria di una […]

FEFF 2018 : Sezione Competition – “Steel Rain” di Yang Woo-seok : La 20esima edizione del Far East Film Festival, che non si può dire si svolga più solo nella sede storica di Udine in quanto da quest’anno come main media partner ha dalla sua niente meno che Rai 4, è cominciata coi botti: botti che Oubliette Magazine, in web media partnership con l’evento per il terzo […]

FEFF 2018 : Sezione Competition – Steel Rain di Yang Woo-seok : La 20esima edizione del Far East Film Festival, che non si può dire si svolga più solo nella sede storica di Udine in quanto da quest’anno come main media partner ha dalla sua niente meno che Rai 4, è cominciata coi botti: botti che Oubliette Magazine, in web media partnership con l’evento per il terzo […]

Brigitte Lin Ching Hsia regina del FEFF 2018 : Grande. Grandissima. Inafferrabile e indimenticabile come tutte le vere dive. Come tutte le vere icone, capaci di cristallizzare il tempo e l'arte con un solo gesto o un solo sguardo. C'è forse ...

Videogiochi protagonisti al FEFF 2018 : Dici Giappone e non si può non pensare al mondo dei Videogiochi e delle console, con le centinaia di personaggi iconici prodotti negli anni, da Super Mario a Zelda, da Sonic a Donkey Kong . Di ...

FEFF 2018 : via Mercatovecchio diventerà Little Chinatown : Anzi: gli spettacoli. Una grande festa popolare, come dicevamo, che si aprirà con la tradizionale Danza del pesce, proseguirà con il ritmatissimo Concerto Taiko e si chiuderà con il Dj set ...