FCA chiude un trimestre record Confermati target 2018

Piazza Affari chiude tonica con FCA e banche : Le borse europee chiudono toniche una seduta costellata da buone notizie. La prima è arrivata dalla Cina, con il Pil del primo trimestre dell'anno cresciuto del 6,8%, oltre le attese degli analisti. ...

Milano locomotiva Ue - chiude a +0 - 44% con FCA e Mediaset in volata. Spotify apre a 167 $ (+26%) : I listini del Vecchio Continente sono risultati deboli, mentre Piazza Affari ha chiuso in rialzo, con i titoli del Biscione che per tutta la seduta hanno festeggiato l'accordo con Sky Italia. Bene anche le azioni della casa auto guidata da Marchionne grazie ai dati sulle vendite negli States. Euro debole sotto 1,23 dollari ...

Piazza Affari chiude positiva - denaro su Exor e FCA : Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato Bot semestrali per 6 miliardi di euro a un rendimento medio del -0,430%, -2,7 centesimi rispetto a un mese fa. La domanda ha superato il ...

FCA chiude al rialzo. Dopo Marelli - Marchionne valuta lo spin off di Comau : Teleborsa, - Giornata di guadagni per FCA che a Piazza Affari ha chiuso in salita del 2,46% a 17,27 euro per azione. Dopo lo scorporo di Magneti Marelli , senza la quotazione, Marchionne starebbe ...

FCA : Marchionne non chiude ai cinesi - ma prima il piano : Marchionne invita a essere cauti e a evitare gli allarmismi sulla minaccia del presidente degli Usa Donald Trump di introdurre dazi sulle auto, ma azzarda una stima sui possibili effetti che un ...