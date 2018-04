Fate con calma

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Vuoi scommettere? - mamma e figlia alla conduzione : "SFateremo un mito" : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti alla conduzione di "Vuoi scommettere?" mamma e figlia per la prima volta insieme alla guida di uno show, pronte a sfatare un mito(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:55:00 GMT)

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Dopo Juventus-Napoli : "Non Fatemi smettere perdendo!" : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:46:00 GMT)

Bologna - la richiesta di Cremonini : 'Fatemi allenare con voi!' : Cesare Cremonini , cantautore italiano, ex frontman dei Lunapop , grande tifoso del Bologna , parla del club rossoblù al Corriere dello Sport : 'Ho fiducia nella società, ho fiducia in Saputo. Io sono un estimatore di Donadoni e quindi non sono d'accordo con la lieve contestazione che a Bologna lo sta colpendo. Io dirigente come ...

Calcio - sito d'incontri diventa sponsor del Brescia donne. Il presidente : "Non Fateci la morale" : L'accordo stretto per tre partite, la prima è contro l'Atalanta. Ma non si esclude un'intesa anche per il futuro

'Con 3mila euro andrai al Grande Fratello' : trufFate decine di aspiranti concorrenti : Il titolare di un'agenzia di spettacolo di Napoli avrebbe truffato decine e decine di aspiranti concorrenti al Grande Fratello intascando circa 150mila euro e poi sarebbe sparito nel nulla. Nell'...

Consultazioni : finirà che il Pd - il partito del ‘Fate voi’ - cederà : di Carlo Corti Viene quasi da sorridere pensando a quale sarà il prossimo governo. Viene quasi da sorridere perché c’è un partito che più di tutti se ne sta alla larga da questo dibattito: il Pd, il partito del “fate voi”, sarà quello che uno stremato Sergio Mattarella chiamerà a giocare una determinante partita nella soluzione della crisi. Non credo minimamente che M5S e Lega abbiano intenzione di concretizzare ...

Claudia Cardinale : "Alain Delon? Sul set uomini e donne facevano la fila per fare sesso con lui. E quella volta che io e la Bardot ci siamo azzufFate" : Ha 80 anni Claudia Cardinale, ma una bellezza ancora intatta. Festeggia questo traguardo a Napoli, nella città dell'unico uomo che abbia mai amato Pasquale Squitieri. E racconta a Il Mattino:"La bellezza? Me ne frego. Non mi ha mai interessata. Mai ho pensato di essere bella".Corteggiata, ammirata, ma nel suo cuore solo un uomo."Squitieri era colto, intelligente e un po' pazzo. Aveva molte donne, ma quando lo scelsi, sparirono".Sulla sua ...

“Vuoi conoscermi?”. Contattato da un maniaco mentre gioca ai videogame a soli 10 anni. La madre - disperata dopo l’orribile episodio - avvisa : “Non Fate il mio stesso errore - difendetevi così” : Le critiche ai videogiochi, un po’ come certi malanni stagionali, sono sempre pronte a saltar fuori di tanto in tanto, appena trovano terreno fertile per alimentare polemiche spesso piuttosto fuorvianti sulla bontà di un medium che, se usato correttamente, più anche rivelarsi invece piuttosto istruttivo. Quel che molti ignorano però, ed è un rischio del quale è bene essere a conoscenza, è il pericolo che persone estranee possano ...

Scritte contro Lega e M5S : "Fate la fine di Moro" : Inquietanti minacce alla Lega e al Movimento Cinque Stelle spuntano sui muri di Cicerale, in provincia di Salerno. Il clima politico si fa rovente nel Cilento dove è comparsa una scritta inequivocabile: "Salvini e Di Maio, fate [sic] la fine di Moro".Le minacce, comparse sui muri del paese Scritte con la vernice nera, tirano in ballo anche l"ex presidente del consiglio democristiano Aldo Moro a pochi giorni dalle celebrazioni del 40esimo ...

Quelli che meditano vi infastidiscono? Fatelo anche voi : Poi c'è l'ambigua politica di invitare la gente a cercare la gioia nella vita così com'è, piuttosto che provare a cambiarla, a cui si aggiunge la dubbia utilità di spendere denaro pubblico per ...

“Si è ustionato così - Fate attenzione”. Il dramma di Jacob. È successo tutto in un attimo : le urla mentre passeggiava con mamma e papà sulla spiaggia e i piedi a fuoco. L’appello : ”Ha rischiato l’amputazione” : Katja Kafling è una madre danese che vuole raccontare il dramma sfiorato dal figlio Jacob. Ormai quattro anni fa, il suo bambino stava giocando spensierato sulla spiaggia di Rosklide, quando è successo il dramma. Quando si va al mare, è una cosa normalissima che i bambini giochino con la sabbia e da genitori è giusto prendere le dovute accortezze, come la crema solare nella borsa, per proteggere la pelle dei nostri figli dai raggi solari, ...

Capello : 'Il problema non è il ct - ma i giocatori. L'esclusione di Balotelli? Non mi Fate litigare con Raiola...' : È l'impianto più bello del mondo e lì respiri la storia del calcio'. Quel suo gol agli inglesi nel '73 è entrato nella storia. 'Sì, era il vecchio Wembley, dove correvano ancora i cani. Oggi sono un ...