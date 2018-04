Facebook vola | migliorano i conti più delle attese

Utili - Facebook vola malgrado gli scandali (il netto sfiora 5 miliardi) : Chi pensava che gli scandali avrebbero affossato Facebook dovrà seriamente ricredersi, almeno guardando il dato sugli Utili . L'appuntamento con le trimestrali infatti regala subito una grossa sorpresa, le cifre dell’ultimo bilancio del re dei social network dicono che è vola to oltre ogni attesa: fatturato e Utili in crescita, alla faccia delle polemiche sulle violazioni della privacy e fake news. Il primo vero test sui conti dopo le accuse di ...

Primarie Pd - volano già gli stracci... su Facebook . Il partito è una polveriera : Insomma, una sorta di 'streaming' , senza immagini ma solo a parole, di grillina memoria. La miccia l'ha accesa il segretario comunale Stefano Bellacci , che in un post , scritto in forma privata ma ...

Cambridge Analytica - lo scandalo big data fa scivolare Facebook a Wall Street. Downing street : pronti a indagare : Oggi è il valore del titolo in Borsa. Domani potrebbe essere molto peggio. Lo scandalo di Cambridge Analytica trascina Facebook a -5 per cento all’apertura del mercato di New York, ma soprattutto agita le diplomazie di mezzo mondo che sembrano scoprire oggi il potenziale intrusivo della società di Zuckerberg. Tutta colpa, o merito, della decisione di Facebook di cancellare di punto in bianco la società dei big data, accusata di avere ...